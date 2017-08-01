孩子出现内八字？是“鞋”出了问题

核心提示：很多家长发现自家的孩子有内八字、足弓扁平等问题，但不明白这是什么原因造成的，其实孩子的脚在幼儿时期非常容易受到伤害，在幼儿时期足部骨骼具有很强的可塑性，如果这时孩子的脚受到压力或外伤很容易造成脚部畸形。而这些畸形往往不容易被发现，家长也很难察觉。该如何给孩子选择一双“合脚”的鞋呢？又应该让孩子穿什么样的鞋呢？下面我们就来看看。

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很多家长发现自家的孩子有内八字、足弓扁平等问题，但不明白这是什么原因造成的，其实孩子的脚在幼儿时期非常容易受到伤害，在幼儿时期足部骨骼具有很强的可塑性，如果这时孩子的脚受到压力或外伤很容易造成脚部畸形。而这些畸形往往不容易被发现，家长也很难察觉。该如何给孩子选择一双“合脚”的鞋呢？又应该让孩子穿什么样的鞋呢？下面我们就来看看。

如何选择鞋子的尺寸

1.在为孩子选择鞋子前，应该先要知道孩子的脚型是什么样的，比如脚长、脚宽等；

2.在选择鞋子时候，一定要选择比脚大半号的，这样的些穿起来更舒服。

3.选择鞋子时候，一定要选择鞋底相对比较硬的；

4.选择鞋子时候，尽量选择鞋跟矮的，不要选鞋跟高的。





不同年龄选鞋应该注意点什么？

1岁之前

1岁之前，是孩子爬行和初学走路的时候，这时候的孩子协调性和稳定性都比较差，应该给孩子选择一双鞋面柔软，鞋底要具有一定弹性，最好可以把脚部包裹起来，这样不容易让鞋子脱落。

1岁-3岁

这个年龄段是孩子发育比较快的时候，但孩子的身体平衡机制还未发育完善，家长应该给孩子选一双轻便、柔软、舒适的鞋，还需要注意鞋底应该有一定的摩擦力。





4岁-6岁

这个年龄段的孩子行走速度及步态跟成人基本一样，但孩子下肢力量还不强壮，家长应该给孩子选一双鞋底具有一定硬度，鞋子的前部折弯区域应与足部脚趾折弯位置相对应的鞋子。

7岁-9岁

这个年龄段的孩子已掌握基本的运动行为，此时应注意不能只选择一双鞋子了。运动时应该选择稳定性较好的运动鞋，日常生活中可选择透气性良好的皮鞋或布鞋。

10岁-15岁

这个年龄段的孩子足部发育已经跟成年人一样，但骨骼骨化和关节发育还在继续，此时孩子的体重和运动量急剧增加，会给踝关节带来很大的压力，所以尽量给孩子选择一双对跟骨能起到保护作用的鞋子。