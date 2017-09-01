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哺乳期饮食误区大揭秘：喝汤不一定会下奶！

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2017-09-2939健康网
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核心提示：老一辈人常说，哺乳期一定要喝猪脚汤、鲫鱼汤。。。所以作为一位哺乳期麻麻，小九也被家里的长辈们灌了不少汤，把这辈子的汤都喝的差不多了。

老一辈人常说，哺乳期一定要喝猪脚汤、鲫鱼汤。。。所以作为一位哺乳期麻麻，小九也被家里的长辈们灌了不少汤，把这辈子的汤都喝的差不多了。（笑哭.jpg）



哺乳期饮食误区大揭密 维生素补充才最重要

那么是否真的如长辈们所说，要多喝汤才有奶水呢？

我们首先来看一下，哺乳期的麻麻们到底需要什么，怎样才是合理饮食！

作为一个哺乳期的妇女来讲，本身仍然是一个正常的成年人，所以她的饮食仍然要遵循一个成年人的膳食指南的要求。作为一个特殊的群体，用自己的乳汁来哺育自己婴儿的妈妈，她们的膳食当中，我们可以看到有特点，有误区，当然有它的科学规律。我们首先要了解哺乳期妈妈们膳食当中存在哪些问题。

在中国，非常流行月子餐，各地不同的月子餐五花八门，但其实有很多月子餐并不适合新妈妈食用，真正从营养学的角度来看，对于哺乳期的妈妈，我们需要重点关注的是微量营养素的缺乏的问题，包括碘、铁、维生素A等维生素，都是我们关注的重点。


我们看一下，母乳的分泌在哪些方面会影响乳汁的成份乳汁的分泌。其实，一个母亲的乳汁分泌是有非常稳定的生物学机制的，也就是一个妈妈出现非常严重的营养缺乏之前，她的乳汁分泌基本上是保持比较稳定，量比较稳定，成份也是保持稳定的。

所以只有当妈妈的营养缺乏到了非常严重的时候，才可能会影响到明显的乳汁分泌的变化。相对来讲，乳汁当中的成份，受到妈妈膳食的影响，更多是一些微量营养素的变化。

有相关研究显示，妈妈膳食对乳汁成份的影响，最突出的是维生素A，正常浓度下可以达到400到800的范围，在母体维生素A缺乏的时候，乳汁当中的浓度可以下降到不到100的状态。

同时，维生素D会出现下降，但是实际上我们仔细看，维生素D只有0.55个微克，这和婴儿的需要量是相差很大的，乳汁当中维D和铁都不能满足婴儿的需要。所以在哺乳期妈妈的膳食指南当中建议增加维生素A的摄入量，确保一些高质量的维生素A的摄入是非常重要的。


多喝汤就一定发奶？

另外在哺乳期妈妈们经常关注的一个问题就是发奶和避免回奶。我们特别关注，是不是吃得好妈妈的乳汁就会更多？或者某些食物就具有回奶的作用？多喝汤水促进乳汁分泌？很多专家提出，有没有循证依据？只能喝汤吗？不能喝水吗？这些都需要我们思考。

在中国坐月子的习俗五花八门特别丰富，有的地方可以允许吃这个有的地方不允许吃这个，有的东西是回奶的，有的又认为是发奶的。但其实好的饮食习惯，能给自己带良好的状态，可能就可以促进乳汁分泌。比如说中国人喜欢喝开水，西方人不喝开水。那么喝开水和喝凉水不是一样吗？这就是所谓养成的饮食习惯。所以多喝汤水最大的好处是和平常的饮食习惯是相适应的，但是不要迷信什么样的汤喝了就可以让乳汁分泌出来。

不管怎么样，在整个月子包括整个哺乳期当中，应该按照中国营养学会制定的哺乳期妇女的膳食指南来进行操作。就是说，各种不吃蔬菜不吃水果或者其他的忌口习惯，都要从现代营养学原则判断，养成健康合理的饮食习惯。

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