温凉寒热要平衡 宝宝膳食注意6个原则

核心提示：婴幼儿处于生育发育高峰，给予的各种营养素比例更应适合自身发展需求，绝不是成人食物做得细腻、软烂一些就可以解决的。要想宝宝吃得好、长得壮，首先要掌握膳食平衡原则。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

相比成人，婴幼儿在营养方面的要求更高，要求不只是吃好、吃饱那么简单，还要营养均衡。家长们一定要掌握以下的膳食平衡原则。

1、粗细粮要平衡

五谷杂粮富含淀粉、膳食纤维和B族维生素，是其他食物无法比拟的，因此要保证宝宝每天吃五谷杂粮，这不仅对宝宝的日常活动、生长发育和健康至关重要，也可以为宝宝成年后的饮食习惯和身体健康打下良好基础。

2、食物种类要平衡

妈妈给宝宝准备辅食，一定要做到杂食和广食：

可食用的植物性食物共有7大类：谷类、豆类、薯类、真菌类、藻类、水果类、蔬菜类；

可食用的动物性食物有6大类：肉类、蛋类、奶类、禽类、鱼类和甲壳类。

选择食物时应不偏不废、广泛摄取。





3、食物的五味要平衡

甘、酸、苦、辛、咸，五味调和相得益彰，过多或过少都会使某一味的作用过偏，带来弊端，影响健康。

很多中国人口味比较重，加上过早给宝宝食用成人饭菜，导致宝宝肾脏负担过重，埋下健康隐患。因此，宝宝的饭菜一定要避免重口味。

4、食物冷热要平衡

要注意宝宝膳食的冷热平衡。古代有一句话叫“热食伤骨，冷食伤肺，热无灼唇，冷无冰齿”，就是说热别烫着嘴，冷别凉着牙，要控制好了，这才是健康饮食之道。

很多小宝宝一到夏季就咳嗽，因为吃了一肚子冰激凌，胃里温度比外边低了30℃。胃的温度一下降，旁边肺的温度也随着下降了，造成毛细血管不扩张，自然就会咳嗽。

到了秋天换季时，冷空气一刺激也会咳嗽，都是同一个道理。





5、饥与饱要平衡

宝宝胃容量小，一次吃不了多少；但活动量大，一会儿就饿。很多父母怕麻烦，希望宝宝一次多吃点儿，就不停地催促，这种情况下很容易造成宝宝积食，甚至几天不愿意吃东西。建议家长多准备些小零食：几颗枣，一块儿南瓜，一片面包抹点芝麻酱、鹅肝酱、乳酪什么的……做到先饥而食，先渴而饮，饥不可太饥，饱不可太饱。这就是饥与饱的平衡原则。

6、吃饭快慢要平衡

医书中记述：“食不欲急，急则损脾，法当熟嚼令细。”不论粥饭点心，都应该嚼得细细的再咽下去。

咀嚼是帮助消化的重要环节，宝宝的脾胃功能还不够完善，咀嚼能力差，狼吞虎咽是娇嫩的消化道难以适应的，于是就容易出现问题。

建议父母养成好习惯，经常提醒宝宝：“多嚼嚼！多嚼嚼！”吃饭时细嚼慢咽的宝宝肠胃功能都不错，生病少。即便生病，也会因为营养吸收得好、抵抗力强而快速恢复。



