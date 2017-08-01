宝宝老是放屁是怎么回事？正常吗？

核心提示：放屁是正常的生理现象，但如果放屁太多，总会担心是不是有什么问题。有的家长发现，小宝宝总是放屁，这到底是怎么回事呢？正常吗？

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诺宝刚出生十几天，一直母乳喂养，妈妈发现她总是放屁，有时候还会带出一点屎，肚子里面还经常咕噜咕噜响。这到底是怎么回事呢？宝宝总是放屁正常吗？

小婴儿放屁多，肚子咕咕响伴哭闹可能是肠绞痛

因为胃肠发育不成熟，会造成婴儿各阶段肠道蠕动不协调，引起肠道胀气，通常表现为肚子咕噜咕噜响，排气多，放屁多，并频繁出现不明原因的哭闹。医学上将这种现象称为婴儿肠绞痛。

所谓婴儿肠绞痛，是指营养充足的健康婴儿，每天哭闹至少3小时，每周哭闹至少有3天，发作超过3周。多数婴儿出生后2-3周开始，3-4月后逐渐改善。由于婴儿肠绞痛属于婴儿发育中的问题，所以，家长不必担心，应理解为婴儿的这种哭闹不是病症。同时尽可能保持婴儿舒服的体位，协助孩子顺利排便。如情况较为严重，可服用一些改善胃肠蠕动的药物或就医。

宝宝老是放屁考虑以下几种情况

1.宝宝放空屁

宝宝老是放屁，但放的是空屁，断断续续不停地放屁，但无臭味，这种情况多半是胃肠排空后因饥饿引起的肠蠕动增强造成的。此时还常常听到阵阵肠鸣音，这种情况是孩子饿了，应及时喂食，宝宝爱放屁也与肚子饿了有关.

2.宝宝老放臭屁

放屁或呃逆不断，并有酸臭味儿，这说明宝宝消化不良，应减少奶量，加喂开水减少脂肪和高蛋白食物的摄入，将喂养的食物调的稀一些，适当添加含双歧因子的奶伴葡萄糖，双歧因子在胃肠道内可转换为双歧杆菌有抑制大肠杆菌和促进食物消化吸收的作用

3.多屁多粪便

宝宝如果经常放屁，而且大便次数多，则可能是孩子吃多了淀粉含量高的食物引起，这时应减少食用淀粉含量高的食物，适当增加蛋白质，脂肪类食物。