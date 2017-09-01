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宝宝主食粗杂粮，这样吃营养又防病

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2017-09-1939健康网
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核心提示：现在的健康饮食提倡吃粗粮和杂粮，孩子的饮食也不例外。日常饮食中添加粗杂粮好处多多，但也要吃对了才健康。

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　粗粮、杂粮富含膳食纤维，有助于增强肠胃蠕动，帮助消化，对任何年龄人群的健康都有益。对于小孩来说，吃粗杂粮还能预防小儿肥胖糖尿病骨质疏松，吃粗粮时必需的咀嚼动作，不仅能促进咀嚼肌和牙床发育，还能减少食物残渣残留，预防龋齿发生。那么，多大的宝宝才能吃粗粮？粗粮该怎么吃？

　　孩子多大可以吃粗粮？

　　一般宝宝4-6个月可以添加辅食，但这个阶段还不适宜给宝宝吃粗粮。因为宝宝刚接触奶以外的食物，消化系统还不适应高纤维食物，此时吃粗粮易引起消化不良

建议宝宝1岁后再开始吃粗粮，此外，胃肠功能差、经常腹泻的宝宝，建议暂时不要吃粗粮。

　　吃粗杂粮要粗细搭配

　　网上有说法表示，孩子的主食中杂粮不能超过25%，真的要如此精确吗？

　　中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红表示，限制杂粮比例，主要是怕孩子年幼，咀嚼能力不及成年人，消化能力也比较弱，而杂粮消化速度比白米白面食品要慢，如果消化不良，就会影响营养供应，特别是担心难以从食物中充分吸收铁和锌。所以，孩子的主食一定要注意粗细搭配。


　　但是，具体杂粮和白米白面的比例，则应因人而异、因食材而异。

比如，在粮食中，小米和大黄米并不比大米难以消化，但整粒的玉米、燕麦、大麦和荞麦就相对难消化些；在薯类中，山药和土豆比较好消化，但红薯和紫薯消化起来就略难一些。

但这并不意味着小朋友不能吃玉米和麦类。孩子在牙齿没有长全之前，可以将食物煮得软一些，可以用压力锅煮，也可以打成糊糊。比如，燕麦粒和栗子都不太好消化，但把一小把燕麦和几个栗子放进豆浆机，加等量的糙米和小米，一起打成糊糊，即便是幼儿喝了也比较好消化，可以用来替代日常喝的白米粥。


　　应注意均衡多样

　　吃粗杂粮虽好，但不代表就要一直吃粗杂粮。饮食讲究全面均衡多样化，任何营养素发挥的都是和多种营养素一起的综合作用。

在日常饮食方面，应限制脂肪、糖、盐的摄入量，适当增加粗粮、蔬菜和水果的比例，并保证优质蛋白质、碳水化合物、多种维生素及矿物质的摄入，才能保证营养的均衡合理，有益于宝宝健康地生长发育。


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综合
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