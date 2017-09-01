39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多

育儿快速导航
首页 > 育儿 > 育儿专家视点 > 正文 向育儿专家提问
文章
问医生

孩子感冒别死扛 专家解读小儿感冒三大谣言

育儿文章排行榜
2017-09-1239健康网龙晓
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：孩子感冒发烧该不该上医院？换做以前家长肯定二话不说抱着孩子上医院，而如今最流行的做法却是不让孩子上医院。中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师李栋方提醒，孩子感冒要勤加护理，但千万别死扛，关键时刻还得遵医嘱。

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　指导专家：中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师李栋方

　　孩子感冒发烧，家长难免会担忧，换做以前家长肯定二话不说抱着孩子上医院，而如今最流行的做法却是不让孩子上医院。君不见“国外发烧把孩子放雪地里降温”、“国外感冒发烧根本不吃药”等类似微信段子文风靡朋友圈，越来越多的宝妈也在各种育儿论坛和交流群上分享自己宝宝如何不吃药不打针战胜病魔的故事。

　　中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师李栋方提醒，医学实际上是一门统计学，凡事没有绝对，不应轻易下定论，孩子感冒要勤加护理，但千万别死扛，关键时刻还得遵医嘱。虽说感冒通常是小病，但处理不好会酿成大病，关于小儿感冒，有3个谣言需要引起注意。

孩子 生病 咳嗽 感冒 发烧 医生 护士 病床_33346382_xxl

　　谣言一：孩子感冒绝对不能用抗生素

　　不知从什么时候起，很多家长一听到抗生素就如临大敌，坚决不给孩子服用抗生素，如果医生开了抗生素可能还会觉得医院就是为了挣钱。那么，感冒真的绝对不能用抗生素吗？

　　要回答这个问题，还得从感冒的概念说起。李栋方医师说：“感冒是老百姓的叫法，并非专业的医学名词。我们通常说的感冒一般指急性上呼吸道感染（简称上感）和胃肠型感冒（又称呕吐性上感）。”急性上呼吸道感染一般发生在鼻部、咽部、喉部的呼吸系统疾病。胃肠型感冒一般指小儿肠炎、秋季腹泻、急性胃炎和急性肠胃炎等疾病，也有人称之为“肚子感冒”。

　　由于小儿感冒90%是由于病毒感染导致，因此一般不需要使用对抗细菌的抗生素，但是世事无绝对，还有10%的感冒可能是由细菌、支原体或其他病原体导致的，一些细菌性疾病如果不及时用抗生素进行治疗，可能会导致病情恶化。

　　谣言二：布洛芬对乙酰氨基酚有毒不能吃

　　孩子感冒经常会导致发烧，但是家长一般忍受得了咳嗽、打喷嚏和流鼻涕等症状，却经常见不得孩子发烧，但出于对“国外儿童发烧都不吃药”观点的认可，以及对朋友圈中流传的“布洛芬和对乙酰氨基酚被曝光有毒”的惧怕，不少家长仍会坚持使用物理降温，并拒绝使用退烧药。

　　李栋方医师认为这是家长的认识误区，他说：“目前全世界都推荐在儿科使用布洛芬和对乙酰氨基酚退烧，其中布洛芬是世界卫生组织、美国FDA唯一共同推荐的儿童退烧药。除了这两种药，没有更合适的儿童退热药。虽说是药三分毒，药物确实是有一些副作用，但在需要用药的时候不用，反而会加重病情，比如出现高热惊厥。”

　　事实上，布洛芬除了用于小儿发热，还能用于治疗风湿性或类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎等。只要家长按照说明书来使用，一般不会出现较大的副作用，因为其列出的剂量是很安全的，远低于风湿类疾病的使用量。

　　谣言三：感冒吃中药比西药副作用小

　　在很多家长的眼中，中药是看得见的各类药材，而西药是经过加工产生的化学制剂，因此吃中药的副作用肯定会比吃西药小。李栋方医师认为这同样是大家的认识误区，西药之所以让人们感觉副作用多，无非是因为西药的说明书上罗列了一条条禁忌和各种副作用，其实这只能说明对这个药物研究得比较深入透彻，但不代表人人吃了西药都会出现这么多副作用。

　　李栋方说，在小儿感冒中，确实有非常多的中成药治疗效果非常好，但这不表示吃中药就不会有副作用，而可能是目前并没有对很多中药进行透彻的研究。任何时候，儿童用药都要遵医嘱，不能根据自己的喜好随意给孩子用药，试图通过长期吃一些偏方或补品来调理孩子的身体更是万万使不得！

　　专家简介：李栋方

　　中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师，医学博士。2001年中山医本科留校至今，从事儿科医疗、教学、科研十余年，对各种儿科呼吸、消化及神经系统疾病有较丰富的诊治经验，尤擅长对儿科神经疾病，如癫痫、脑瘫、头痛、神经肌肉疾病等的诊治。

39健康网（www.39.net）独家专稿，欢迎分享，请点击获取授权
投稿及合作请联系：020-85501999-8802

↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

育儿观点PK台

注音读物帮助孩子or干扰孩子？ 帮助0 干扰0

独家评测

婴儿洗衣液评测
性价比
质地/泡沫
温和度
清洁实验
如何挑洗衣液？

育儿频道精彩热文

育儿 相关话题

我来评论

已有0人评论  查看评论

向在线育儿专家提问

网友提问

热点关注

热点问答

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
推荐阅读 精彩热文 热门话题

免费申领

更多
巧虎早教课程申领 巧虎早教课程申领

只要填资料就能免费领取巧虎早教课程... 详情>>

免费申领

育儿专家视点

更多

本期专家★：李廷玉

重庆医科大学儿童医院院长

宝宝需额外补DHA？专家说吃这些就够了....点击阅读

  • 如何预防春季咳嗽

智慧妈妈

更多

  • 39健康网

  • 39育儿频道

扫描关注智慧妈妈微信

育儿热门标签

 备孕注意事项 生男生女 怀孕 排卵试纸 怀孕一个月的症状 第一次产检 孕吐 怀孕两个月 宫外孕 药物流产 唐氏筛查 怀孕饮食 孕早期 孕妇奶粉 胎教 分娩现场 水中分娩 分娩注意事项 产褥期保健 新生儿 坐月子食谱 产后饮食 产后忧郁 宝宝取名 婴儿湿疹 宝宝发烧 宝宝长痱子 宝宝长个儿 小儿尿床 幼儿补钙常识 宝宝春季呵护要点 背奶妈妈 喂养经验谈 疫苗接种 小儿咳嗽 亲子早教 亲子热点 热门亲子活动 每周四免费申领 智慧妈妈育儿经 母婴用品消费陷阱

孕期百科

 备孕生男生女怀孕禁忌不孕不育孕前饮食优生优育孕期b超孕期浮肿妊娠高血压孕期房事孕期便秘胎教胎动孕吐顺产剖腹产坐月子产后抑郁产后美体产后护理催乳孕期腰痛高龄产妇唐氏筛查防辐射孕期用品 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈