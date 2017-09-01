孩子感冒别死扛 专家解读小儿感冒三大谣言

核心提示：孩子感冒发烧该不该上医院？换做以前家长肯定二话不说抱着孩子上医院，而如今最流行的做法却是不让孩子上医院。中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师李栋方提醒，孩子感冒要勤加护理，但千万别死扛，关键时刻还得遵医嘱。

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指导专家：中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师李栋方

孩子感冒发烧，家长难免会担忧，换做以前家长肯定二话不说抱着孩子上医院，而如今最流行的做法却是不让孩子上医院。君不见“国外发烧把孩子放雪地里降温”、“国外感冒发烧根本不吃药”等类似微信段子文风靡朋友圈，越来越多的宝妈也在各种育儿论坛和交流群上分享自己宝宝如何不吃药不打针战胜病魔的故事。

中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师李栋方提醒，医学实际上是一门统计学，凡事没有绝对，不应轻易下定论，孩子感冒要勤加护理，但千万别死扛，关键时刻还得遵医嘱。虽说感冒通常是小病，但处理不好会酿成大病，关于小儿感冒，有3个谣言需要引起注意。

谣言一：孩子感冒绝对不能用抗生素

不知从什么时候起，很多家长一听到抗生素就如临大敌，坚决不给孩子服用抗生素，如果医生开了抗生素可能还会觉得医院就是为了挣钱。那么，感冒真的绝对不能用抗生素吗？

要回答这个问题，还得从感冒的概念说起。李栋方医师说：“感冒是老百姓的叫法，并非专业的医学名词。我们通常说的感冒一般指急性上呼吸道感染（简称上感）和胃肠型感冒（又称呕吐性上感）。”急性上呼吸道感染一般发生在鼻部、咽部、喉部的呼吸系统疾病。胃肠型感冒一般指小儿肠炎、秋季腹泻、急性胃炎和急性肠胃炎等疾病，也有人称之为“肚子感冒”。

由于小儿感冒90%是由于病毒感染导致，因此一般不需要使用对抗细菌的抗生素，但是世事无绝对，还有10%的感冒可能是由细菌、支原体或其他病原体导致的，一些细菌性疾病如果不及时用抗生素进行治疗，可能会导致病情恶化。

谣言二：布洛芬和对乙酰氨基酚有毒不能吃

孩子感冒经常会导致发烧，但是家长一般忍受得了咳嗽、打喷嚏和流鼻涕等症状，却经常见不得孩子发烧，但出于对“国外儿童发烧都不吃药”观点的认可，以及对朋友圈中流传的“布洛芬和对乙酰氨基酚被曝光有毒”的惧怕，不少家长仍会坚持使用物理降温，并拒绝使用退烧药。

李栋方医师认为这是家长的认识误区，他说：“目前全世界都推荐在儿科使用布洛芬和对乙酰氨基酚退烧，其中布洛芬是世界卫生组织、美国FDA唯一共同推荐的儿童退烧药。除了这两种药，没有更合适的儿童退热药。虽说是药三分毒，药物确实是有一些副作用，但在需要用药的时候不用，反而会加重病情，比如出现高热惊厥。”

事实上，布洛芬除了用于小儿发热，还能用于治疗风湿性或类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎等。只要家长按照说明书来使用，一般不会出现较大的副作用，因为其列出的剂量是很安全的，远低于风湿类疾病的使用量。

谣言三：感冒吃中药比西药副作用小

在很多家长的眼中，中药是看得见的各类药材，而西药是经过加工产生的化学制剂，因此吃中药的副作用肯定会比吃西药小。李栋方医师认为这同样是大家的认识误区，西药之所以让人们感觉副作用多，无非是因为西药的说明书上罗列了一条条禁忌和各种副作用，其实这只能说明对这个药物研究得比较深入透彻，但不代表人人吃了西药都会出现这么多副作用。

李栋方说，在小儿感冒中，确实有非常多的中成药治疗效果非常好，但这不表示吃中药就不会有副作用，而可能是目前并没有对很多中药进行透彻的研究。任何时候，儿童用药都要遵医嘱，不能根据自己的喜好随意给孩子用药，试图通过长期吃一些偏方或补品来调理孩子的身体更是万万使不得！

专家简介：李栋方

中山大学孙逸仙纪念医院儿科副主任医师，医学博士。2001年中山医本科留校至今，从事儿科医疗、教学、科研十余年，对各种儿科呼吸、消化及神经系统疾病有较丰富的诊治经验，尤擅长对儿科神经疾病，如癫痫、脑瘫、头痛、神经肌肉疾病等的诊治。