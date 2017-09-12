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看懂B超单：V字代表脐带绕颈

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2017-09-12新浪
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专家提醒：

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　　很多准妈妈到医院做围产期保健，有的人B超报告单上会有一个“V”型标志，平时都好好的，怎么突然会有这个东西呢？

　　B超单上V字代表脐带绕颈

　　“V”代表脐带绕

　　预产期在今年5月1日的“星语”说，她去医院做检查时，看到B超报告单上有个V型标志，她就觉得纳闷，以前都没有。问了才知道，是代表宝宝脐带绕颈一圈。

　　“听说胎绕颈会有生命危险的，为什么大夫看了单子却没什么反应呢，只叫我还是每天注意胎动。谁知道是怎么回事啊？”网友“星语”说这话时还是很紧张

　　她说，宝宝好像非常爱动，没有一直不停地动，只是有时候会连续动几下，会不会缺呢？

　　其他准妈妈听了，也跟着紧张起来，都想知道脐带绕颈到底要不要紧，万一被自己碰上该怎么办呢？

　　5个孩子就有一个脐绕颈

　　市一医院妇产科主任医师郑耀华说，其实这种情况在临床上很常见，只要脐带绕颈松弛，不影响脐带血循环，就不会危及胎儿。

　　她说，从现在的医学统计看，脐带绕颈的发生率为20%左右，也就是说，每4—5个胎儿中就有一个生下来发现是脐带绕颈的。甚至有很多绕了好几圈的，孩子发育也都很好。“并且不排除胎儿在子宫继续运动中又把脖子上的脐带绕开的情况。”

　　“但是也并非不用管它。”郑大夫说，如果脐带过短，长度不足30厘米，即使绕不上一圈，也可能因为过紧使脐血管受压，致血循环受阻或胎儿颈静脉受压出现危险。或者是在分娩过程中胎头下降时，本来松松的脐带在脖子上勒紧出现危险。

　　每天数胎动分早中晚3次

　　预产期临近时如果出现胎头还不入盆，也就是胎位不正，或孕期检查发现胎位经常发生头位和臀位的转换，就应提高警惕。

　　“平时还可以用观察胎动的方法来保证宝宝的安全。”郑大夫首先教准妈妈学会数胎动，每天早中晚数3次。胎动加起来要大于12次才行。

　　如果哪天胎动少了，就要及时去医院检查。另，也要因人而异，胎动

　　过多，或者是和平时正常情况对不上，也要去医院检查。

　　如果是孕晚期的准妈妈，发现脐带绕颈，同时伴有胎位不正，胎头没有入盆，就不能通过锻炼和矫正去纠正胎位，防止脐带在胎儿过分运动中绕得更紧。胎儿脐带绕颈，孕要注意的就是减少震动。这样的孕妇，最后可以考虑剖宫产。

（责任编辑：赵媛媛 实习编辑：张玉梅）


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