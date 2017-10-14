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父母会沟通孩子更快乐

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2017-10-14健康时报
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核心提示：顺畅的、高质量的亲子沟通，有利于少年儿童缓解压力，获得更多安全感，更好地实现对少年儿童的培养目标，也会使少年儿童对家庭的满意度更高。

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　近日中国青少年研究中心、北京大学互联网发展研究中心、华彬快消品集团百仕欣饮料(北京)有限公司和北京益普索市场咨询有限公司四大机构在京联合发布了首个“中国少年儿童快乐成长指数”。报告指出，顺畅的、高质量的亲子沟通，有利于少年儿童缓解压力，获得更多安全感，更好地实现对少年儿童的培养目标，也会使少年儿童对家庭的满意度更高。

　　父母总是打着对孩子好的旗号不停地问，

　　作业写完了没？

　　你怎么就考了这么点分？

　　这让孩子很反感。

　　北京市家庭教育研究会副秘书长恽梅：家长每次跟孩子说学习时，其实背后的潜台词也许是学习好你才可能快乐，学习好你才可能有时间锻炼身体等。但是如果给孩子多一点的运动时间，多去理解孩子，他的成绩可能会更好。我自己也有一个12岁的儿子，我发现，如果下班后跟他踢会儿球，跟他玩一会儿他更愿意学习。

　　孩子也要勇敢地去和父母沟通，可以跟爸爸妈妈说，你们可不可以跟我聊一些有趣的事情，这样我会更愿意跟你们聊学习的事情。

　　我每天写作业

　　都要到很晚，

　　周六周日还要上课外班，

　　我多想有一天

　　可以不上课也不写作业。

　　北京市青少年法律与心理咨询服务中心主任、研究员宗春山：快乐有两个条件，自由和自主。快乐在中国的文化里是有原罪的，我们的文化里，高兴就意味着玩物丧志，不刻苦，所谓学海无涯苦作舟，生于忧患，死于安乐，就是这个道理。

　　其实不妨告诉孩子们，学习真不是一件痛苦的事，人生下来就会学习。虽然人的本能是追求快乐，但一个重要的前提是这是你要的，你做主的，如果不学习，天天玩，两礼拜就烦了。

　　我常被逼着吃不爱吃的，

　　不让我跟同学去吃零食，

　　妈妈说这样对身体好，

　　但我觉得我身体很好，

　　我能爱吃啥吃啥吗？

　　国家高级公共营养师AMMA：首先，儿童不能挑食，营养均衡了以后身体才好。其次，我赞同孩子吃零食，但有两点需要注意：一是要吃高品质的零食，二是不管多好吃的零食都要适量。

　　给孩子吃零食可以分两个时间，早上十点钟左右吃一点水果、干果、坚果，帮助补充能量，下午可以选择三点到四点的时候吃，接近正餐的时候就不要再吃任何零食了，会影响正常吃饭，久而久之可能会影响身体发育。

　　我爸妈特别关心我，

　　但他们总说我

　　没别人家的孩子努力，

　　运动也不好，

　　学习还一般，

　　很难考上好的学校，

　　每次听到这些话

　　我都想哭。

　　国家二级心理咨询师任淑一：父母拿自己的孩子跟别人孩子去比较这个问题是特别普遍的。在对比的过程中家长会产生更多的焦虑情绪，并且无形中把焦虑传到孩子身上，这对孩子的心灵确实造成了一定的压抑，使孩子产生很多不良的情绪，现在有抑郁问题的儿童人数增多，也和家长的这种做法有一定关系。

　　调查发现，三成以上的孩子都具有这种抑郁情绪，怎么带领孩子走出抑郁情绪？

　　我的建议是经常给孩子一些鼓励，让他们建立自信心。其实孩子没有任何的问题，用充满快乐的心情去学习是很多孩子的正常表现，但就是父母不断的指责、批评、增加压力等行为，让孩子逐渐对学习失去了乐趣，产生了很多焦虑和抑郁情绪。

　　家长要多给孩子正能量，少批评、多夸奖，夸奖能给孩子带来积极向上的情绪，增加孩子的自信心，让他们在学习上面对一些问题时能够用正确的心态去面对，正常发挥自己的水平，而不是因为经常处于父母的批评、压力当中，产生一种反向的情绪。

　　

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