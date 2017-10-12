核心提示：孩子是上天给父母最好的礼物，父母最大的愿望是宝宝健健康康的成长，秋季天气变化无常，父母要注意应该怎样给孩子穿衣？

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秋季新生儿穿衣指南

一、春捂秋冻

在穿衣的选择上，我么还是要参考一句古话，春捂秋冻。这对于宝宝来说也是适合的。不过孩子的体质会比大人的差一些，我们在秋冻这一方面，要注意学会观察宝宝的身体状态。随着孩子年龄的增长，其身体的体温调节功能还需要完善。从中医角度分析，孩子秋季也不能穿得过多，太暖会消耗孩子能量。

因此，秋季的时候，还是不要过早为孩子穿上长衣长裤，先检查下孩子的手部和颈部，看看是否存在流汗的问题。

二、穿衣看宝宝的手部

我们总是会通过观看第二天的天气预报，通过温度的设定，为宝宝合理增添衣物。其实更为科学的方法就是看宝宝的手心，要是宝宝的手心没有出汗，孩子也不会觉得凉，那么孩子就不会觉得冷，不用再增添衣物。

通常孩子的体温会比成人的体温更高一些，孩子的活动量也会比较大，要是穿得过多，孩子就容易流汗，从而引发感冒问题。

三、穿太多会妨碍宝宝活动

孩子天生好动，喜欢自由的玩耍。在秋季的时候，要是爸爸妈妈们为宝宝穿太多的衣服，孩子的活动就觉得很不方便，孩子玩的时候就会受到拘束，从而会影响到宝宝的心情。

秋季宝宝穿衣，不能过多，适宜最好。要是宝宝在屋内玩耍，建议穿一件薄长和长裤即可。其实宝宝的运动量增加了，体能也会更好了，宝宝身体抗病的能力也能够增强了。因此，爸爸妈妈们要记得别让衣服妨碍了宝宝的活动。

四、秋季需要保证宝宝三暖一寒

秋季的时候，在保暖方面，爸爸妈妈们还是需要了解该为宝宝暖哪些部位。我们强调三暖一寒。第一个需要保暖的位置就是背部，宝宝的背部不要出汗，不过要注重保暖。背部有衣服的遮盖，就不会出现着凉感冒的情况。秋季外出游玩，想要保暖宝宝的背部，可以让宝宝穿一件小马甲。

第二个需要暖的位置就是肚子，有些宝宝在秋季出现了腹泻的问题，很可能是由于肚子着凉导致的。秋季宝宝穿衣方面，一定要做好肚子的保暖。保暖好肚子，也是对于脾胃的一种保暖，对于脾胃不好的宝宝，除了饮食调节，还要注重穿衣方法。

第三个需要保暖的位置就是宝宝的脚丫子。足部有很多穴位，秋季一定要做好足部的保暖，我们可以让宝宝穿上合脚的袜子，当宝宝在地板上玩耍的时候，也不会觉得凉了。秋季要记得不要让宝宝的脚受冻，记得穿袜子。