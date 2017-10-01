90%的新妈妈会遇到的1个问题，做好4件事可预防

核心提示：很多新妈妈都会遇到涨奶的问题，如果涨奶得不到缓解，很可能会导致乳腺炎，那么新妈妈该怎样预防涨奶？

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

指导专家：广东省妇幼保健院产科 李志云 护士长



产后，很多新妈妈都会面临着胀奶的烦恼：乳房胀痛得厉害，但奶汁就是不易出来，有些还伴有发热，甚至发展为乳腺炎，或是不得不因此而放弃了母乳喂养。那么，新手妈妈该如何顺利度过胀奶这一关呢？

早接触、早吸吮、早开奶

产后生理性胀奶最常见于生完宝宝后的第3-4天，此时乳腺管尚不通畅，乳房内的乳汁也并不多，是由于乳房血液及淋巴液供应增加引起的乳房胀痛感。如果分娩后能让宝宝早一点与妈妈接触，并且在出生后30分钟内就开始吸吮母乳，就可以有效地减轻新妈妈生理性胀奶的痛苦。

这是因为宝宝在吸吮乳头的时候，来自乳头的感觉信号传入神经纤维到达下丘脑，再通过抑制下丘脑分泌的多巴胺及其它催乳素抑制因子，使腺垂体催乳激素呈脉冲式释放，以促进乳汁分泌。

也就是说，宝宝越早开始吸吮，妈妈的乳腺管就可以得到越好地疏通，那么，乳汁的分泌就越顺畅，乳房也就不会胀得那么难受了。生理性乳胀期在充分吸吮之余可对乳房进行冷敷以缓解胀痛不适感。

正确的含乳，有效地吸吮

宝宝除了要做到早吸吮，还要有效地吸吮，才能更好地促进乳汁的分泌。那么，怎样才算是有效吸吮呢？有效的吸吮需要有正确的含接，正确的含接姿势是宝宝的下颊贴在乳房上，嘴张得很大，将乳头及大部分乳晕含在嘴中，含接好了可看到宝宝的嘴唇呈鱼唇样外翻，上方的乳晕露出比下方多，宝宝有慢而深的吸吮，有时还能听到他的吞咽声。刚出生的小宝宝最好能每天吸吮8-12次，以使乳头得到刺激而促进乳汁的分泌。

不宜太早开始喝催乳汤

猪蹄汤、鲜鱼汤等含有丰富的营养，不仅有利于妈妈产后身体的恢复，而且能帮助乳汁分泌，可谓妈妈产后的最佳营养品。但新妈妈产后进补也是有讲究的，太早喝下奶汤，奶水来得太多，也会使乳房胀得厉害，反而会影响到宝宝的吸吮。一般建议新妈妈喝催乳汤在产后一周左右才开始，之后再慢慢增加，以适应宝宝的进食量。

按摩促进乳腺疏通

乳房按摩可以改善和促进局部血液循环，促进乳汁分泌，减缓胀奶的不适。新妈妈可以在医护人员的指导下，学习乳房按摩的技巧：首先用温水清洗并热敷乳房（避开乳头），取平卧位或半坐卧位，先挤少许乳汁涂抹在按摩部位，手指指腹沿乳腺管走向从乳房根部向乳头方向呈螺旋形按摩，双手绕乳房作顺时针或逆时针按摩。

如果产妇及家属不懂按摩的手法，建议不要自己在家乱按乱挤，以免因手法不当而导致乳房局部的皮肤及乳腺组织受损，使得疼痛加剧。

坚定信心，保持愉悦心情

情绪也会影响到乳汁的分泌，愉悦的心情可以促进乳汁的分泌。所以，新妈妈要树立信心和坚定信念，不要有太大的精神负担，应保持愉悦的心情和充足的睡眠，这样就能顺利地度过胀奶期，实现母乳喂养了。

（通讯员：林惠芳）

