产妇要重点预防三种疾病

核心提示：坐月子期间，许多产妇会出现手脚发颤、便秘等症状，产后这“三病”要做好预防工作。

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一次生育经历让女人费尽心血。坐月子期间，许多产妇会出现手脚发颤、便秘等症状，产后这“三病”要做好预防工作。

手脚发颤

姜皮水洗澡祛风邪

生产完多数女性会出现手脚颤抖，有的晚上还会抽筋。产妇气血丢失，出现亏虚，腠理不固。此时若风邪入侵，就容易躁动，手脚便不自主痉挛。

此时可准备姜皮，加热后用其洗澡。对未满月的新妈妈，经典的“八珍汤”最适合不过了，主要是当归、川芎、白芍药、熟地黄、人参、白术、茯苓、炙甘草，八种中药制成。另外黄酒煮鸡，黑豆煲鲶鱼，都能起到食补作用。可适当服用一些西医的钙片、复合维生素片。

排便困难

饭后抚肚一刻钟

产妇的腹部肌肉和盆底肌肉松弛，胃肠的蠕动变慢，加上体力较虚，导致了排便力量的减弱。

首先要做的就是调整饮食结构。在用肉食进补时，注意搭配含纤维的蔬菜和水果。常见的芦根菜、芝麻糊、核桃，这些食物都可通畅排便。

饭后还可轻轻揉按肚脐周围，每天坚持一刻钟，有助胃肠蠕动，促进排便。日常也要多补充水分，可养成清晨起床喝一杯蜂蜜水。

郁郁寡欢

饭后来杯合欢茶

生产让女性气血虚弱，身体无力，还要照顾一个新生命。各种小麻烦更让其受挫，因而有些人会郁郁寡欢。

饭后可以试试帮助舒畅气息的合欢茶。一些肠胃好的人，还可加入几颗山楂，其能开郁气而不伤正气。这款茶饮味道清新，口味酸甜。家人在产褥期不要和产妇争吵，应给予同情、爱护和谅解。