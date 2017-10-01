妈妈们这样做 宝宝远离尿布疹

核心提示：宝宝皮肤汗腺未发育完善，而新陈代谢非常活跃，尤其是水代谢，而膀胱却很小，每天都要排好多次尿和便。当环境温度增高时，护理上如稍不及时，未能适当透出湿气和热气，臀部总处于潮湿和尿便污染的状态下，就易诱发尿布疹。

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云云的宝宝3个月大，因为要上班，都是婆婆在带孩子。前天晚上她回家换尿布时发现孩子小屁屁起了一块块的红疹，医生说这是尿布疹。医生仔细询问后告诉云云，夏天天热，再加上她婆婆舍不得用尿布，换尿布的次数少才会这样。

宝宝皮肤汗腺未发育完善，而新陈代谢非常活跃，尤其是水代谢，而膀胱却很小，每天都要排好多次尿和便。当环境温度增高时，护理上如稍不及时，未能适当透出湿气和热气，臀部总处于潮湿和尿便污染的状态下，就易诱发尿布疹。

尿布疹只发生在与尿布接触的部位，如肛周、会阴部位尤其如此。尿布疹表现为大片红斑、水肿，表面光滑、发亮，边界清楚。严重的，在水肿的红斑上可有水泡、糜烂渗出，重者发生脓胞、溃疡、发热。局部皮肤疼痛，使宝宝不安、爱哭、易烦躁。

在此提醒家有宝宝的朋友们，尿布疹预防 “两给一吹”：

一给小屁屁一点空气。脱下婴儿的尿布，让他趴着，脸侧放任一边，在毛巾下垫一块防水物。就这样让婴儿趴一段时间，并在他身旁看护着。

二给宝贝喝点小红莓汁。当尿液及粪便混在尿布内，将导致高的酸碱PH值，刺激皮肤产生尿布疹。可给较大的婴儿喝60-90克的小红莓汁，使其尿液带酸性，帮助降低PH值及减轻皮肤的不适。

一吹则是吹干宝贝的小屁股。保持尿布部位干燥能促进复原，但若用毛巾擦干，可能刺激敏感的皮肤。试试将吹风机设定在低温处，吹干宝宝尿湿的部位。

另外，如果使用的是传统尿布，在清洗时应注意，最后一次冲洗时加一点醋，能帮助尿布的PH值与婴儿的皮肤相近。