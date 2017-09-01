不同年龄的孩子怎样使用安全座椅？

核心提示：正确使用安全座椅是防止儿童交通伤害的有效方法，不同年龄的孩子该如何正确使用安全座椅？

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数十年的安全研究表明，一个品质合格的儿童安全座椅在正确使用的情况下，能有效避免儿童在乘车时可能发生的碰撞危险，让父母更放心。在购买汽车安全座椅时一定选择适合自己孩子身高，体重的儿童安全座椅以及相关儿童乘车安全装备。

刚出生的婴儿应该采用提篮式安全座椅。这种安全座椅专为0到1岁或体重在10公斤以下的宝宝使用。这个时期婴儿的头骨、颈椎、腹部都非常脆弱，特别需要对婴儿的呼吸机能进行重点保护。在安装时，提篮式安全座椅一定要采用后向安装，因为婴儿的头部重量接近体重的50%，通过与汽车行驶方向的反向安装，在车辆紧急刹车时能降低宝宝颈部的受力。

1到3岁的幼儿应该使用标准式的安全座椅进行背向式安装。安全座椅应当面向车辆后方放置于汽车后排座椅上，以车辆前排座位的靠背作为安全座椅后部的支撑。

让4到7岁的儿童坐在带有挽具的前向式安全座椅内，直至他们达到你的汽车座椅生产商所允许的最高身高或体重限度。一旦他们长得比带有挽具的前向式安全座椅高了，就是时候让他们坐到儿童增高座椅上了，但是依然要坐在后座上。

8-12岁儿童使用前向式儿童安全座椅或者汽车座椅增高垫。安全座椅是一个独立的椅子，他是专门为儿童设计的汽车座椅。而增高垫则是为了避免孩子身高不足在系安全带时容易勒到脖子的问题为出发点生产的，他类似于一个垫子，当儿童坐在增高垫上就可以像大人一样使用安全带了。