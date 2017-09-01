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准妈妈孕早期饮食注意4个原则

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2017-09-3039健康网
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核心提示：准妈妈孕期吃什么好？准妈妈孕期饮食该注意哪些问题？

专家提醒：

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　　准妈妈孕期饮食关乎胎宝宝的成长发育，因此一定要注意营养均衡，同时还应注意补充必要的营养素。

　　均衡营养，搭配合理

　　怀孕早期饮食计划宜在均衡营养，避免营养不良或营养过剩。在营养全面、合理搭配的基础上再补充钙、铁、铜、维生素A，其主要包含在红绿色蔬菜、鱼、蛋、动物肝脏、内脏、鱼肝油中。

　　摄入充足的维生素

　　这时，也正是胎儿脑及神经系统迅速分化时期，所以，孕妈妈要注意补充多种维生素(尤其是叶酸、维生素B2、维生素B6等)的摄入，多吃一些蔬菜和水果来补充各种维生素。

　　保证热量、蛋白质、脂肪酸供给

　　女性在怀孕期间由于胎儿、胎盘以及自身体重增加和基础代谢增高等因素的影响，需要有充足的热量的摄入。世界卫生组织建议女性怀孕早期每日增加热量150千卡。

　　作为一个聪明的准妈妈，补充优质蛋白质也是非常重要的。蛋白质是人体中重要的物质基础，是构成宝宝机体的重要成分。胎儿需要蛋白质构成自己的身体组织，孕妇需要蛋白质供给子宫、胎盘及乳房的发育。蛋白质还是脑细胞的主要成分之一，是脑组织生长、发育、代谢的重要物质基础。蛋白质占脑干重量的35%，是脑细胞产生兴奋与抑制过程中的主要物质，在记忆、语言、思维、运动、神经传导等方面都有重要作用，蛋白质不足还会影响胎儿中枢神经系统的发育和功能。因此，孕妇补充蛋白质极为重要，孕妈应从膳食中摄入充足的优质蛋白质，每天不少于70克。

　　孕妈妈脂肪酸供给不足，可导致胎儿大脑发育异常，出生后智商下降。因此孕妈妈，对于脂肪酸的补充是必不可少的。脂肪酸来源于动物油和植物油。植物油中的芝麻油、豆油、花生油等是主要提供者，植物油是烹调的理想用油。

　　孕妈妈吃些核桃、芝麻、花生和瓜子等坚果比较好，不仅补充不饱和脂肪酸、磷脂、蛋白质、微量元素多种营养素，还有补气养血、温肺润肠的作用，其营养成分对于胚胎和脑的发育非常有利。而且，嚼核桃仁还能防治牙本质过敏

　　少量多餐

　　很多孕妈妈此时会有不同程度的恶心、呕吐、厌食等症状，饮食上应注意少量多餐的原则，多喝水、多吃蔬菜和水果，吃一些清淡可口、量少质精的食品，想吐就吐，能吃就吃，尽量保障每日热量的基本供应。可多吃一些蔬菜水果补充维生素，肉类选择瘦肉及动物内脏。

　　呕吐频繁剧烈，可引起体内水、钠、钾等营养素丢失，造成电解质紊乱，甚至出现酮症酸中毒。所以孕吐反应严重者的孕妈妈应注意防止水、电解质紊乱，保持体内环境平衡。


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综合
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