核心提示：女性怀孕后，由于雌激素等内分泌系统的变化以及饮食习惯改变，会增加口腔疾病的发生率。孕期得了牙周病该怎么办？

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临床研究发现，女性怀孕后，由于雌激素等内分泌系统的变化以及饮食习惯改变，会增加口腔疾病的发生率。有临床数据显示，口腔保健意识薄弱或口腔保健知识缺乏的妊娠期妇女牙周病患病率高达60%-70%，重度牙周炎孕妇早产率是健康孕妇的3—7倍，生产低体重儿或围产期死亡率也较正常者高出15%-30%。

有临床研究发现，口腔保健意识薄弱或口腔保健知识缺乏的妊娠期妇女患牙周病导致流产、早产或者胎儿死亡的几率较一般女性高出许多倍。牙龈炎、蛀牙、牙周炎等都是妊娠妇女比较常见的牙周病。

由于在怀孕前三个月胎儿发育容易受到药物影响导致畸形，因此在这个时期孕妇都应该避免使用药物。但是一般的口腔手术，手术前后都必须服用治疗药剂。如果在孕早期，孕妇出现牙周病，那么长时间刺激的口腔手术，很容易导致流产的发生。因此，女性怀孕之前，应到医院进行牙周检查，患有牙周炎等牙病的女性，应彻底治愈后再怀孕。

预防牙周病的发生，不管是备孕女性还是孕妇都要坚持每日早晚正确刷牙，加强口腔卫生。孕妇应选择合理的牙刷，刷头要小，牙刷毛软而平齐。刷牙的重点应该放在牙龈附近的牙面和挨着牙缝的牙面，注意牙齿的内侧面和尾牙的后面。同时要注意，不要长期使用同一种牙膏，应时常更换。