多这5种食物更容易生男孩

核心提示：虽说生男生女都一样，但如果第一胎是女儿，总会盼望着第二胎能生个儿子，凑成一个“好”字，怎样才更容易生男孩呢？

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

自从二孩正常全面放开后，很多夫妻都开始着手准备生二胎了，因着“儿女双全”思想的影响，第一胎生了女儿的夫妻就会希望二胎时生个儿子，那么怎样才能生个儿子呢？研究发现，多吃下面这几类食物，生男孩的几率更高。

1.多吃碱性类的食物

研究发现，有些食物的属性是酸性的，而有些则是碱性的，倘若一对夫妇在家庭计划的过程中，真的是很想生一个男生，那么为了增加生出男孩的机率，女性就应该要多吃一些碱性的食物，因为这类的食物可以平衡一下人体的酸碱度，使得人体呈现碱性的状态，增加Y精子顺利与卵子受精、结合的机会。一般来说，碱性食物包括：豆类(带荚或绿色的豆)、蔬菜、水果(香蕉、李子、加工水果除外)、鲜牛奶、谷物(如玉米)、茶、海带、海藻、酵母、碘、钙、维生素D。

2.多吃红肉和咸食

南非科学家认为，吃红肉和咸食快餐会生男孩，南非比勒陀利亚大学的科学家最近在动物身上进行的一项试验发现，食用多糖食物时，产下的幼崽雌多雄少;而血糖保持正常水平时，幼崽则雄雌比例约各占一半。研究主持人表示，这项试验结果同样适用于人类。

3.多吃谷物类的早餐食物

研究发现：每天早餐吃谷物的孕妇中，59%的人后来生了男孩，而很少吃或不吃早餐的孕妇生男孩的只有43%。

4.多吃高热量食物

牛津大学和埃克塞特大学的科学家们对英国700多名首次怀孕的女性进行了调查，请她们提供受孕前的饮食记录。结果发现，在怀孕前日常摄取含热量较高食品的孕妇中，56%的人后来生了男孩，而摄取含热量较低食品的孕妇生男孩的比例只有45%;怀孕前每天早餐吃谷物的孕妇中，59%的人后来生了男孩，而很少吃或不吃早餐的孕妇生男孩的比例只有43%。

5.利用中药调养身体

依照改变女性体内酸碱环境的原理，计划生男孩的妇女们不妨利用吃几帖中药，来达到调养身体的目的。