39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多

育儿快速导航
首页 > 育儿 > 备孕 > 生男生女 > 正文 向育儿专家提问
文章
问医生

多这5种食物更容易生男孩

育儿文章排行榜
2017-09-2639健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：虽说生男生女都一样，但如果第一胎是女儿，总会盼望着第二胎能生个儿子，凑成一个“好”字，怎样才更容易生男孩呢？

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　自从二孩正常全面放开后，很多夫妻都开始着手准备生二胎了，因着“儿女双全”思想的影响，第一胎生了女儿的夫妻就会希望二胎时生个儿子，那么怎样才能生个儿子呢？研究发现，多吃下面这几类食物，生男孩的几率更高。

　　1.多吃碱性类的食物

　　研究发现，有些食物的属性是酸性的，而有些则是碱性的，倘若一对夫妇在家庭计划的过程中，真的是很想生一个男生，那么为了增加生出男孩的机率，女性就应该要多吃一些碱性的食物，因为这类的食物可以平衡一下人体的酸碱度，使得人体呈现碱性的状态，增加Y精子顺利与卵子受精、结合的机会。一般来说，碱性食物包括：豆类(带荚或绿色的豆)、蔬菜、水果(香蕉李子、加工水果除外)、鲜牛奶、谷物(如玉米)、茶、海带海藻酵母、碘、钙、维生素D。

　　2.多吃红肉和咸食

　　南非科学家认为，吃红肉和咸食快餐会生男孩，南非比勒陀利亚大学的科学家最近在动物身上进行的一项试验发现，食用多糖食物时，产下的幼崽雌多雄少;而血糖保持正常水平时，幼崽则雄雌比例约各占一半。研究主持人表示，这项试验结果同样适用于人类。

　　3.多吃谷物类的早餐食物

　　研究发现：每天早餐吃谷物的孕妇中，59%的人后来生了男孩，而很少吃或不吃早餐的孕妇生男孩的只有43%。

　　4.多吃高热量食物

　　牛津大学和埃克塞特大学的科学家们对英国700多名首次怀孕的女性进行了调查，请她们提供受孕前的饮食记录。结果发现，在怀孕前日常摄取含热量较高食品的孕妇中，56%的人后来生了男孩，而摄取含热量较低食品的孕妇生男孩的比例只有45%;怀孕前每天早餐吃谷物的孕妇中，59%的人后来生了男孩，而很少吃或不吃早餐的孕妇生男孩的比例只有43%。

　　5.利用中药调养身体

　　依照改变女性体内酸碱环境的原理，计划生男孩的妇女们不妨利用吃几帖中药，来达到调养身体的目的。


↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

育儿观点PK台

注音读物帮助孩子or干扰孩子？ 帮助0 干扰0

独家评测

婴儿洗衣液评测
性价比
质地/泡沫
温和度
清洁实验
如何挑洗衣液？

育儿频道精彩热文

育儿 相关话题

我来评论

已有0人评论  查看评论

向在线育儿专家提问

网友提问

热点关注

热点问答

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
推荐阅读 精彩热文 热门话题

免费申领

更多
巧虎早教课程申领 巧虎早教课程申领

只要填资料就能免费领取巧虎早教课程... 详情>>

免费申领

育儿专家视点

更多

本期专家★：李廷玉

重庆医科大学儿童医院院长

宝宝需额外补DHA？专家说吃这些就够了....点击阅读

  • 如何预防春季咳嗽

智慧妈妈

更多

  • 39健康网

  • 39育儿频道

扫描关注智慧妈妈微信

育儿热门标签

 备孕注意事项 生男生女 怀孕 排卵试纸 怀孕一个月的症状 第一次产检 孕吐 怀孕两个月 宫外孕 药物流产 唐氏筛查 怀孕饮食 孕早期 孕妇奶粉 胎教 分娩现场 水中分娩 分娩注意事项 产褥期保健 新生儿 坐月子食谱 产后饮食 产后忧郁 宝宝取名 婴儿湿疹 宝宝发烧 宝宝长痱子 宝宝长个儿 小儿尿床 幼儿补钙常识 宝宝春季呵护要点 背奶妈妈 喂养经验谈 疫苗接种 小儿咳嗽 亲子早教 亲子热点 热门亲子活动 每周四免费申领 智慧妈妈育儿经 母婴用品消费陷阱

孕期百科

 备孕生男生女怀孕禁忌不孕不育孕前饮食优生优育孕期b超孕期浮肿妊娠高血压孕期房事孕期便秘胎教胎动孕吐顺产剖腹产坐月子产后抑郁产后美体产后护理催乳孕期腰痛高龄产妇唐氏筛查防辐射孕期用品 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈