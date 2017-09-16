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宝宝触觉发育的8大要点

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2017-09-16网易
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核心提示：触觉是人体发展最早、最基本的感觉，也是人体分布最广、最复杂的感觉系统。触觉是新生宝宝认识世界的主要方式，透过多元的触觉探索，有助于促进动作及认知发展。因此，良好的触觉刺激是宝宝成长不可或缺的要素。

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　　触觉是宝宝最早发展的能力之一，丰富的触觉刺激对智力与情绪发展都有着重要影响。爸爸妈妈应该多与宝宝接触，这样不但能增进亲子关系，更能为宝宝未来的成长和学习打下坚实的基础。现在，我们将通过如下8个要点对幼儿触觉有一个全面了解，以便更好地促进宝宝的触觉发育。

　　要点1：触觉是最重要的感觉

　　触觉是人体发展最早、最基本的感觉，也是人体分布最广、最复杂的感觉系统。触觉是新生宝宝认识世界的主要方式，透过多元的触觉探索，有助于促进动作及认知发展。因此，良好的触觉刺激是宝宝成长不可或缺的要素。宝宝从出生后就需要持续的触觉刺激，通过爸爸妈妈的拥抱与抚摸，宝宝可以获得满足感和舒适感，产生被爱和安全的感觉。

　　触觉系统首先感应到的部位就是皮肤，每个人的皮肤接受程度不一，传递信息的速度也不一样，所以给予感觉刺激必须因人而异。

　　要点2：胎儿就已经有触觉

　　触觉是人类最早出现的感觉之一，胎儿在妈妈肚子里就已经有触觉了。当妈妈抚摸肚子时，胎儿就可以感觉得到。一般来说，胎儿到了7周大左右时，口腔就开始对外来的触觉刺激有所反应，并能通过皮肤感觉周围的环境。而另一个较早成熟的系统则是控制平衡感的内耳系统，胎儿亦可通过该系统接受母体摇动所传来的 刺激。

　　由于早产儿出生的时间比较早，错过了在妈妈肚子里最后发育成熟的时机，因此对外界的刺激显得比较敏感。建议妈妈每天在固定时间给宝宝一定的肌肤刺激，以促进触觉能力的发展。

　　Touch Your Baby

　　1-握住宝宝的上臂，由臂膀开始，缓缓向手腕方向轻压触按。

　　2-举起宝宝的手臂，以另一只手的拇指做旋推按摩

　　3-握着宝宝的小手，以掌心轻轻擦过手背。

　　要点3：新生宝宝触觉发展

　　在宝宝出生后，其触觉发展会逐渐扩展。在0～2个月大时，其触觉发展主要以反射动作为主，这些反应都是为了觅食或自我保护。等到3～5个月大时，宝宝可以将反射动作加以整合，利用嘴巴与手去探索，并感受到各种触觉的不同，开始懂得做简单的辨别。等到6～9个月大时，宝宝的触觉发展已经遍及全身，会用身体各个部位去感受刺激、探索环境。等到10个月大之后，宝宝的触觉定位越来越清晰，开始分辨出所接触的不同材质。

　　爸爸妈妈拥抱初生宝宝，这是建立亲密接触的良好开始。宝宝出生后要面对不同于子宫的全新环境，难免会有不适应的无助之感。如果多将宝宝拥在怀中，让他感受温暖的肌肤接触、聆听熟悉的心脏跳动，自然能降低适应新环境的焦虑。

　　要点4：触觉刺激的好处

　　通过对皮肤的抚触刺激，可同时刺激到宝宝的神经系统，特别是大脑的神经系统，进而产生整合和成熟化的作用。需要注意的是，对于宝宝的成长来说，爬行是不可或缺的一个过程，可获得丰富的触觉刺激和经验。在爬行的过程中，宝宝的大脑还会将所接受到的刺激加以整理、比较，进而促进脑部发育。

　　Touch Your Bady

　　1-针对每一根脚趾指头，由根部往顶端揉捏。

　　2-按压每根脚趾头，并轻轻往上拉。

　　3-将拇指放在宝宝的脚底，从脚跟往脚趾的方向推按。

　　要点5：触觉VS本体觉

　　本体觉主管肌肉、肌腱、关节、韧带、骨骼等身体组织的综合动作，有助于统合触觉与前庭觉的感觉讯息。宝宝会通过本体觉与触觉的接触，了解到手或脚伸出去后还可以收回来，进而学会控制身体四肢。良好的触觉经验有助于本体觉的发展，能让宝宝日后的各项动作更加熟练。

　　要点6：触觉VS前庭觉

　　前庭觉主管身体平衡、动作的速度感、身体的空间概念等，能感觉到头部位置的改变及维持身体姿势，同时也会影响眼球、头部、四肢的运作，因此与宝宝的动作、平衡及协调等能力有关。

　　在爬行时，宝宝需要运用手臂和腿部肌肉的力量、颈部的支撑力，而且会通过触觉刺激去认识周围的环境。因此，当宝宝拥有良好的触觉经验之后，也有助于刺激前庭觉，增强平衡感和动作的敏捷程度。

　　Touch Your Baby

　　1-从宝宝的肩膀开始，由内往外按摩。

　　2-用手掌在宝宝臀部以画圆的方式按摩。

　　3-从宝宝的双腿开始，由上往下按摩。

　　要点7：触觉失调的影响

　　触觉发展状况会影响宝宝的区分和辨别能力。凡是触觉敏感的宝宝，对外界刺激的适应力都比较差，甚至对轻微的碰触也产生负面情绪。这类宝宝比较黏人、怕生，进而可能出现许多令人费解的行为。而触觉迟钝的宝宝则比较笨拙，大脑的分辨能力比较弱。这类宝宝最常见的情况就是容易跌跌撞撞，无法有效保护自己。

　　通过触觉传递给大脑的讯息，对情绪发展也有重要影响。如果爸爸妈妈经常给宝宝轻柔的安抚，就能让宝宝产生安全感，不仅情绪比较稳定，注意力也比较容易集中。反之，如果宝宝接触到的是负面的触觉刺激，则会造成情绪不稳，长大后也变得容易紧张、神经质

　　要点8：主动提供触觉刺激

　　越是年龄小的宝宝，越需要接受多样的触觉刺激。父母平时可以多给宝宝一些拥抱和触摸，一方面传递爱的讯息，一方面增加宝宝的触觉刺激。可以用不同材质的毛巾给宝宝洗澡，让宝宝接触多种材质的衣服、布料、寝具等，给宝宝不同材质的玩具玩。

　　在大自然里有许多不同的触觉刺激，那是一般家庭环境所缺乏的，如草地、沙地、植物等。父母不妨多找机会带宝宝外出，充分接触大自然，这对触觉发展大有帮助。

　　Touch Your Baby

　　1-用一只手以顺时针方向在腹部画圆按摩。

　　2-用手握住宝宝的双脚，轻轻往下捏压。

　　3-双手由胸部中央向外按摩。

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