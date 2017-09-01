秋季给孩子吃3种菜可防腹泻

核心提示：秋季的腹泻高发期，因此一定要注意孩子的饮食卫生，同时还可多给孩子吃虾米这几种菜。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

时序进入秋季，又到了秋季腹泻的高发期，怎样才能预防秋季腹泻？预防秋季腹泻，一方面要注意孩子的饮食卫生，另一方面可多吃一些能防腹泻的食物。

1.茄子

民间言语有“立夏栽茄子，立秋吃茄子”的说法。立秋正是吃茄子的好时候。民俗立秋前一天把瓜、蒸茄脯、香糯汤等放在院子里晾一晚，于立秋当日吃下，据说有很好的养生效果。

从营养角度分析，茄子营养价值比较高，含多种维生素喝矿物质及胆碱、胡芦巴碱、水苏碱、龙葵碱等多种生物碱，尤其是紫色茄子。然而一般可口的红烧茄子、油焖茄子等含有油脂较多不利于健康。而蒸茄子确是一道不错的家常菜。

2.青菜豆腐

山东莱西地区流行立秋吃“渣”，就是一种用豆浆和青菜做成的小豆腐，并有“吃了立秋的渣，大人孩子不呕也不拉”的俗语。这么多食俗大都为防痢疾，足见对秋季腹泻的防范意识。

3.赤小豆

从唐宋时起，有在立秋之日用秋水服食赤小豆的风俗——取七粒至十四粒赤小豆，以井水吞服，服时要面朝西，这样据说可以一秋不犯痢疾。当然这种做法在今天看来有点封建迷信色彩。在立秋之时，把赤小豆做成营养粥口感更佳。