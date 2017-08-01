核心提示：急性乳腺炎是哺乳期常见疾病，新妈妈如果得了急性乳腺炎还可以给宝宝喂奶吗？

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很多新妈妈因为缺乏经验，喂奶方式不对，或者乳房护理不当，很容易得急性乳腺炎。如果新妈妈得了急性乳腺炎还能给宝宝喂奶吗？得了急性乳腺炎该如何护理？

得了急性乳腺炎还可以喂奶吗？无高热、成脓可以喂奶

急性乳腺炎早期症状较轻时，如果没有出现高热、成脓，妈妈是可以喂奶的。如果一侧乳房发炎，另一侧没发炎，可以用没发炎的一侧给宝宝喂奶，不会对宝宝造成影响。

有的新妈妈担心患急性乳腺炎后哺乳对宝宝不好，并且喂奶时有疼痛，因此就停止给宝宝喂奶。这其实是没有必要的。

急性乳腺炎早期的乳房结块其实是乳汁淤积造成的，新妈妈应该保持乳汁通畅，这样才能减少乳房疼痛，使结块消失。如果新妈妈既不给宝宝喂奶，也不主动将乳汁排除，乳汁淤积时间一长就难以保持乳汁通畅，反而不利于日后的哺乳。

得了急性乳腺炎该如何护理？

1. 早期按摩和吸乳是关键。患者可用手指顺乳头方向轻轻按摩，加压揉推，使乳汁流向开口，并用吸乳器吸乳，以畅通阻塞的乳腺管口。吸通后应尽量排空乳汁，勿使壅积。

2. 哺乳期要保持乳头清洁，常用温水清洗乳头，定时哺乳，每次应尽可能将乳汁排空。如乳汁过多婴儿不能吸尽，应借助吸乳器将乳汁排空；发热，体温达39摄氏度时不宜吸乳。

3. 不宜让婴儿含乳头睡觉，哺乳后用胸罩将乳房托起。

4. 饮食宜清淡，多吃易消化食物，忌辛辣。

5. 注意精神调理，保持情志舒畅。