孕妈妈安胎小心3个误区

核心提示：宝宝的健康是所有孕妈妈最关心的问题，因此很多孕妈妈会为了“安胎”而吃安胎药、吃各种补品，这样真的对吗？

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流产是不少妈妈们经历的痛苦，其中一部分的准妈妈们却是缺乏一定的保胎知识，孕妈妈一定要注意以下几个误区：

误区1：保胎要吃药、补品

保胎并不一定要服药。一般原则上能不用药就不用，能少用药就少用。部分孕妇的保胎方式就是多休息，如果需要服用保胎药，则要根据孕妇的激素水平和症状等具体情况来决定。

另外，保胎时也不能乱用补品，最好不要吃含有参类的补品。参类能活血，同时具有“抗凝”的作用，有可能会引起出血甚至流产。

误区2：保胎一定要少动

在我国很多地区，由于孕育知识的尚未普及，仍有不少孕妈错误认为：安胎就等于卧床休息。其实这是非常不明智的。从医学的角度来说，安胎是为了让胎盘在子宫内顺利发育，避免因为激烈的运动而造成胚胎脱落。

因此，安胎是否需要绝对卧床，需要视个人情况来分析。如果孕妇正处于阴道流血活动期，暂时卧床是必要的。但如果阴道出血已经停止，B超显示胎盘后方和孕囊下方未见液性暗区，即使有多次习惯性流产病史，也无须绝对卧床，孕妇只需相对减少活动量，避免较激烈的活动即可。

另外，适当的活动（如散步等）对改善子宫及胎盘的血液循环是大有帮助的，倘若长期卧床，反而容易导致体质虚弱、消化不良、便秘、下肢萎缩，严重者还可能形成下肢及盆腔静脉血栓，甚至引起肺栓塞，反而不利孕妈及胎儿发育。

误区3：过度使用黄体酮安胎

对孕妈们来说，一旦宝宝出现丁点问题，都是全家人的关注焦点。当然，所有的安胎药都应该遵循医嘱使用。目前医学上用的比较多的安胎药，主要成分就是黄体酮。黄体酮属孕激素类药物，近几年的科学研究发现，黄体酮不但有调节内分泌保胎的作用，还有很好的免疫保胎效果。因此，对于早期先兆流产孕妇，或有习惯性流产史者，黄体酮作为常规的安胎药物是有一定道理的。

但是，是药三分毒，使用黄体酮作为安胎也存在一定的副作用，可能导致女性胚胎成长以后出现体毛增多的现象，也有一些保守的医生认为黄体酮的安胎副作用尚未明确，对胎儿泌尿生殖器官的发育可能会产生一定的畸形。当然，孕妈们谨遵医生的叮嘱，定期做好产检，黄体酮的使用还是比较安全的。