安全看护幼儿须留心9大“角落“

核心提示：看护宝宝可是半点马虎不得，尤其对于会爬之后的宝宝，家里的角角落落都会对宝宝造成伤害，提醒父母，在看护宝宝时留心9大“角落”。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

楼梯

如宝宝摸爬到了楼梯上，极易造成滚落下来，因此最好在楼梯处安装上栏杆，防止小婴儿攀爬。

床铺、沙发椅

如让已会翻身的宝宝在沙发或床上睡觉，不要只留下孩子一人。最安全的是放在有围栏的婴儿床里。

玄关

家中设置玄关的父母要特别注意爱爬的宝宝，有时孩子会从那一格小小的楼梯上摔下而撞到头部，最好用围栏挡住，让孩子无法进入。

插座

如果把手指或物品插入插座，就有触电或短路的危险。最好选择那种带安全开关的插座和插座挡板。

门、窗

手指被门夹住是婴幼儿常见的意外之一，因此，在开关门时须先确认孩子的方位，为保险起见也可安装安全挡门器。

厨房

厨房里的器具样样都危险，在孩子3岁以前，应尽量避免让孩子进厨房，更不可带着孩子炒菜、做家务。

阳台

别让孩子单独在阳台上玩耍，最好在阳台门口加上围栏，使孩子无法通过。此外，绝对不可在阳台上放垫脚的东西，以防万一。

柜子

孩子很容易被玻璃装饰柜子里的东西所吸引，但如果孩子自己去打开，就很容易被玻璃门夹住手。最好锁上柜子，不让宝宝轻松打开。

桌子

现在市面上出售的各种边角防护套，可把家里有角的东西套起来，以免孩子撞伤或擦伤。另外，当孩子想拿到桌上的东西时，就会去拉桌布，很容易被砸到或被热食烫伤，因此，最好不要在桌上铺桌布。