凶险！剪刀戳进2岁女童眉骨 警惕孩子身边的危险

核心提示：儿童的心智、身体机能尚未成熟，难以识别与判断意外风险，家长作为监护人需要为孩子充分做好预防措施，让孩子远离意外伤害。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

15日上午，敦化市民卞先生两岁的女儿在玩耍时摔倒，手中的一把剪子插进了她的眉骨。危急时刻，吉大一院的医护人员和长春消防官兵通力合作，最终将剪子成功取出，手术也非常顺利。

医生和消防官兵正在商讨切断剪刀的方案

每年暑期都是儿童意外伤害的高峰期。中国疾病预防控制中心调查结果显示：儿童意外伤害最常发生的地点是家中，所占比例为43.2%。儿童的心智、身体机能尚未成熟，难以识别与判断意外风险，家长作为监护人需要为孩子充分做好预防措施，让孩子远离意外伤害。

危险物品远离孩子

每年北京儿童医院收治气管异物患者都在300多例，误服的东西也是五花八门，洗涤剂、洁厕灵、降压药、精神抑制剂、石头、缝衣针、果核等等。对这些东西，高恒妙对家长总是反复嘱咐：“放到孩子拿不到的地方，危险的东西要锁好。”

另外，尤其要注意以下几大“暗器”。来自美国消费品安全委员会的统计数据显示，美国每年有3310万人被家居产品所伤。

磁铁

磁铁广泛应用于玩具、建筑材料和珠宝中，当小孩误吞两块或者更多的磁铁，或者一块磁铁和一块金属物体被分别吞下后，它们都可能通过肠内壁相互吸引然后滞留在人体内，搅乱或者扭曲大肠，从而引起肠穿孔、堵塞、感染，甚至引发死亡所以，尽量让孩子远离含磁铁产品，并避免孩子误服。

召回产品

当监测到危险产品，国家相关部门会要求其下架，发布信息召回危险玩具、衣服、电子产品等。可是有很多家庭信息不灵通，往往是引狼入室却不自知。因此提醒家庭要密切关注不合格产品和召回产品信息，即时将此类产品送还或销毁。

容易翻倒的物品

放在家具顶部的玩具、遥控器等，常容易引起小孩攀爬的欲望，而当孩子爬或者往下拉电视机、架子、书柜等家具时，这些重物很可能翻倒并砸伤儿童头部。所以，一定要确认家具放得很稳固，也可以把家具用钩子等固定在地上或者墙壁上。

窗户和遮盖物

如果窗帘末端的绳索形成环状，可能会捆住孩子的脖子引起窒息。所以，最好用无绳的窗帘或者让小孩子够不到绳子，并且尽量避免绳子打环。此外，记住永远不要把婴儿床放在窗口边，也不要完全相信窗格子，窗格子是用来阻拦外面的东西进来的，却不能阻挡孩子爬出窗户。

浴缸

浴缸灌满水时，如果排水塞松落，浴池排水管道的吸力可以强大到把一个成年人吸在水下引起溺水，更别说孩子了。所以，每次使用浴池时，检查并确认下水道处的塞子完好无损，并且塞住排水孔。

避免这些安全事故并不需要投入什么资金，家人只要对这五大风险有清楚的认识，许多殒命事故和重大伤害其实都是可以避免的。