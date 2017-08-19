怀孕初期会有哪些症状？

核心提示：准妈妈可能在怀孕初期出现肚子痛、恶心、嗜睡等症状，你知道哪些是正常的吗？究竟怀孕多久才能察觉初期症状呢？

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准妈妈可能在怀孕初期出现肚子痛、恶心、嗜睡等症状，你知道哪些是正常的吗？究竟怀孕多久才能察觉初期症状呢？

怀孕初期会出现哪些症状

怀孕多久出现早孕反应？

早孕反应大概会在怀孕的4周开始持续到10~12周左右结束。不是每个准妈妈都出现明显的早孕反应，主要与个人体质、耐受性、激素水平等有关。

怀孕初期有哪些明显的症状？

有些妈妈会明显出现妊娠反应，包括恶心、呕吐、浑身乏力、嗜睡等。

同房多久后可以验孕？

一般来说并不是同房后就马上验孕。只有在排卵期同房才最有可能怀孕。目前在市面上卖的测孕试纸，最少也要30天才能测到，是从最后一次月经的第一天开始算，所以没必要同房后的2~3天开始验孕。

哪些才是孕早期正常反应

白带多是异常的吗？

由于怀孕后孕激素的增多，白带会变得粘稠，量稍微增多，属正常现象。但是白带变得像水一样，甚至是绿色或伴有瘙痒，就是异常的。

孕妇晚上排尿增多正常吗？

排尿增多大部分是因为子宫充血增大后对膀胱前壁压迫引起的，也要排除是否由泌尿道的感染引起。需要观察排尿增多的同时有没有合并尿急、尿痛。

为什么怀孕时会恶心呕吐？

在激素增高的情况下会觉得疲倦、胃纳差、晨起呕吐等是正常反应。如果发展为吃任何东西都会吐，完全不能进食就要去医院看看是不是代谢出现紊乱。

怀孕初期要注意哪些事项

怀孕早期饮食要注意补充什么？

怀孕初期暂不需大量进食。多食牛奶、鸡蛋，含丰富蛋白质。

怀孕后睡眠质量变差怎么办？

晚上睡不好，鼓励孕妇在白天适当补眠，尽量把日常作息时间规律化。

怀孕初期能不能同房？

妊娠12周前胎盘附着不牢靠，剧烈同房会引起胎盘附着面出血。

怀孕后进行运动会不会流产？

孕妇要有适度的运动，一方面帮助维持正常体力，在分娩时有正常的肌肉活动和运动量；另一方面有助于睡眠。