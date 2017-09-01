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哺乳期宝宝湿疹 妈妈不能吃哪些食物？

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2017-09-1339健康网
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核心提示：治疗婴儿湿疹，不仅要找到有效的方法，妈妈咪们还有注意平时的饮食，那么宝宝长湿疹期间，妈妈不能吃什么食物呢？

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　治疗婴儿湿疹，不仅要找到有效的方法，妈妈咪们还有注意平时的饮食，那么宝宝长湿疹期间，妈妈不能吃什么食物呢？

　　1、母乳的妈妈不要吃辛辣易过敏上火的食物，如牛肉、羊肉、鱼、虾、蟹、辣椒、高蛋白食物等，食物应以清淡为主，多吃水果与蔬菜；可以用杭白菊或是金银花煎水给宝宝洗澡，如果小范围的，可以涂点郁美净或是氧化锌软膏。

　　2、不能吃鱼。我喝鲫鱼汤宝儿就发湿疹。可惜了，对我来说发奶确实很有效果。

　　3、医生告诉的是鱼肉和羊肉。汤可以喝但是不能吃肉。你拿金银花泡水给他洗洗脸。好使。抹点郁美净。

　　4、宝宝得了湿疹，大人不要吃油腻辛辣寒凉刺激的食物，对宝宝都是不好的。

　　5、宝宝得了湿疹，如果喂母乳的话，妈妈一定要忌口，鸡，蛋，鱼，笋，牛羊肉，草莓，菠萝，芒果，桔子，花生，葱姜蒜，坚果和牛奶都不能吃。另外宝宝得了湿疹后一定不能多洗澡，也不能用过热的水接触红肿处皮肤，因为皮肤一遇热，血液循环加速，会导致更加严重，且多洗会导致皮肤破损处感染。

　　6、宝宝得了湿疹，妈妈不能吃上火，含 蛋白质高、还有辛辣刺激的食物。

　　宝宝长湿疹的日常生活护理：

　　1、衣物方面，贴身衣服可选用棉质材料，所有衣领最好是棉质的，衣着应较宽松、轻软。床上被褥最好是棉质的，衣物、枕头、被褥等要经常更换，保持干爽。日常生活护理方面要避免过热和出汗。并让宝宝避免接触羽毛、兽毛、花粉、化纤等过敏物质。衣被不宜用丝、毛及化纤等制品。

　　2、洗浴护肤方面。以温水洗浴最好，避免用去脂强的碱性洗浴用品，选择偏酸性的洗浴用品。护肤用品选择低敏或抗敏制剂护肤，并且最好进行皮肤敏感性测定，以了解皮肤对所用护肤用品的反应情况，及时预防过敏的发生。

　　3、环境方面，室温不宜过高，否则会使湿疹痒感加重。环境中要最大限度的减少过敏原，以降低刺激引起的过敏反应。

　　4、保持宝宝大便通畅，睡眠充足。


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综合
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