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宝宝厌奶不喝奶怎么办？5招解决

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2017-09-1239健康网
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核心提示：妈妈们在喂养宝宝的过程中，总会遇到宝宝厌奶、不喝奶的情况，令许多妈妈们不知所措，担心宝宝营养不足。宝宝厌奶、不喝奶是什么原因呢？宝宝不喝奶该怎么办？

专家提醒：

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　　妈妈们在喂养宝宝的过程中，总会遇到宝宝厌奶、不喝奶的情况，令许多妈妈们不知所措，担心宝宝营养不足。宝宝厌奶、不喝奶是什么原因呢？宝宝不喝奶该怎么办？

　　

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　　宝宝厌奶不喝奶怎么办？5招解决

　　宝宝厌奶、不喝奶是什么原因？

　　当宝宝处于3-8个月的阶段时，是很容易出现厌奶现象的。厌奶的宝宝，通常会有拒绝喝奶的表现，有时候吮吸了几口后便不喝，有时候明明很饿却不想吃，令妈妈们苦恼不已。宝宝厌奶不利于营养的吸收，因此，对待宝宝厌奶，作为妈妈的应该找准原因，再“对症治疗”。一般来说，宝宝厌奶有宝宝方面的原因，也有妈妈方面的原因。

　　宝宝原因

　　1、疾病原因。如果宝宝出现鼻塞、口腔疼痛、喉咙痛、出牙、胃食管反流等问题，都会有厌奶情况出现。

　　2、年龄增大。当宝宝年龄逐渐增大时，会对周围的东西充满好奇，继而容易分散注意力而无法专心喝奶。

　　3、情绪原因。如果宝宝处于焦虑、兴奋、疲劳等状态时，就会产生厌奶情绪。另外，如果妈妈对宝宝厌奶情况反映过于强烈，也可能会导致宝宝精神紧张而不想喝奶。

　　4、过早使用奶嘴。如果在还没养成良好的母乳喂养习惯前就给宝宝使用奶嘴，可能会导致宝宝对奶嘴产生依赖，而对喝奶失去兴趣。

　　5、辅食的关系。在宝宝饮食上，如果妈妈给宝宝添加了辅食，可能会导致宝宝对母乳失去兴趣。

　　妈妈原因

　　1、乳汁过多。妈妈乳汁过多容易使母乳呈喷射状溢出，影响宝宝的吞咽，一旦宝宝被呛到就有可能会拒绝喝奶。

　　2、妈妈身体变化。妈妈乳头内陷会使宝宝衔乳困难，在哺乳祺期间，如果妈妈体内激素水平发生变化，也会引起宝宝厌奶。

　　3、妈妈身体气味的影响。哺乳期间，如果妈妈在身上喷了香水，可能会导致宝宝无法适应刺激性气味而产生厌奶情绪。

　　4、妈妈饮食问题。妈妈在哺乳期间若摄入过多的咖啡因，可能会导致宝宝产生焦虑情绪而不喝奶。另外，妈妈吃了一些会导致乳汁口味改变的特殊食物也会使宝宝无法适应而产生厌奶情绪。

　　宝宝厌奶不喝奶怎么办？5招解决

　　1、及时排查原因，有病治病。导致宝宝厌奶的原因有很多，作为妈妈的一定要有耐心地去排查原因，然后再根据原因“对症治疗”，而不能强制喂奶。如果发现宝宝或妈妈双方有疾病的，就应该及时治疗。

　　2、改变哺乳方式。妈妈们可以尝试一下新的、让宝宝更加舒服的哺乳姿势， 也可以采用较为随性的哺乳方式，以少量多餐为原则，等宝宝想喝了再喂。另外，爸妈们平时要多陪伴宝宝玩游戏，以此来消耗宝宝的体力，当他感到饥饿时，厌奶情况自然就会得到改善。

　　3、安抚宝宝情绪。在喂奶的时候，妈妈们可以通过哼唱歌曲、轻拍、轻摇、按摩等方式来安抚宝宝的情绪，减轻宝宝焦躁的心情。

　　4、营造温和的“用餐环境”。宝宝喝奶时尽量选择一个安静、柔和的环境，避免旁人的逗弄，减少干扰，也最好不要把他心爱的玩具放在他面前，避免他分散注意力而不喝奶了。

　　5、不要常换奶粉如果宝宝不爱喝奶，爸妈们可以尝试着更换奶粉，以改善下口味，但不建议频繁更换，以免导致宝宝无法适应而厌奶情况更加严重。


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