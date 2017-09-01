宝宝发烧怎么办？试试这8种物理降温法

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核心提示：小宝宝由于身体抵抗力差，因此较大人更容易生病，比如上呼吸道感染、发烧等。一旦宝宝发烧，很多新妈妈或者奶奶婆婆等，都着急想用退烧药给宝宝退烧，但我们知道，宝宝发烧不能随便用药，那么宝宝发烧怎么办呢？最好使用物理降温的方法，这是很多父母常用的宝宝发烧降温方法。除了给宝宝额头上放凉毛巾外，还有这些物理降温方法可以试一试。

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小宝宝由于身体抵抗力差，因此较大人更容易生病，比如上呼吸道感染、发烧等。一旦宝宝发烧，很多新妈妈或者奶奶婆婆等，都着急想用退烧药给宝宝退烧，但我们知道，宝宝发烧不能随便用药，那么宝宝发烧怎么办呢？最好使用物理降温的方法，这是很多父母常用的宝宝发烧降温方法。除了给宝宝额头上放凉毛巾外，还有这些物理降温方法可以试一试。 宝宝发烧怎么办？试试使用儿童退热贴 退热贴面积很小，退热效果有限，对于高热的孩子来说可能会感觉舒服一些，只是一种辅助措施。冰敷由于太冷，可能会引起孩子皮肤的毛细血管收缩，阻碍散热。特别是伴随有畏寒、寒战的患儿更不能用冰敷。