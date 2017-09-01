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3岁女孩泡澡时溺水 这些退烧误区莫踏入

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2017-09-2739健康网
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核心提示：一个3岁女孩发烧了，她父亲采用了泡澡退烧的方法处理，谁知在父亲离开的短短两分钟内她竟然溺水了！其实，在生活中的退烧误区还相当之多，下面小编来为你盘点下。

专家提醒：

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　　你信吗？一个3岁女孩在父亲离开的短短两分钟内竟然泡澡溺水了！小女孩发烧了，她的父亲本来想通过泡澡这个方法让小女孩退烧，谁知离开取药的过程中，小女孩可能昏倒溺水了。焦急的父亲赶快为她做了心肺复苏并送医处理，被医生诊断为溺水心肺复苏术后综合征、缺血缺氧性脑损伤、中枢性呼吸衰竭。随后小女孩在ICU睡了9天之后才苏醒过来。

婴儿 洗澡 浴缸 玩具_12855423_xxl

　　专家指出，婴幼儿的皮肤非常娇嫩，一旦发烧，不适合用热水泡浴的方法退烧，容易出事故，用热毛巾擦澡更为安全。当孩子发生溺水时，如果家长懂得胸外按压等急救常识，则能及时救助孩子，免除脑部长期缺氧引发脑损伤。

　　如今每个孩子都是家中的宝贝，像这种泡澡退烧溺水的事故看了着实让人心疼。其实，在生活中的退烧误区还相当之多，下面小编来为你盘点盘点，宝爸宝妈们可要注意了！

　　退烧误区1. 捂捂更退烧

　　孩子发烧了，有些家长认为是受凉所致，就赶紧让孩子躺床上去，再盖上几层厚厚的被子。他们认为，只要悟出汗了，烧也就退了。但这样做，会导致热量堆积在体内，诱发热性惊厥。

　　退烧误区2. 赶快拿酒精擦周身

　　物理降温本来是一个好的退烧方法，但不懂医的家长如果不了解大血管的分布走行，随意擦拭周身，会导致皮肤热量增加，体内热量散发不出来。那还不如给孩子少穿衣服、用温湿毛巾敷额头。

　　退烧误区3. 发烧了一定要吃退烧药

　　发烧很严重？！一看到孩子发烧，有的家长就很着急，赶快去药店买退烧药给孩子喂下。其实，他们过虑了，如果低于38.5度，只需要多喝水、物理降温；如果高于38.5度，才需要给予退烧药，同时多补充糖盐水。

　　退烧误区4. 发烧就别洗澡了

　　跟上述爸爸泡澡退烧相比，有些家长则认为，发烧的孩子不能洗澡。事实上，给孩子洗个温水澡也有助于降温，注意水温比孩子体温低3-4度，洗5-10分钟也就够了。

　　退烧误区5. 主动要求打退烧针

　　有些孩子发烧闹情绪，弄得家长很心焦，去就诊时主动要求医生给孩子打退烧针或输液，觉得退烧比较快。其实，打针、输液也是很折腾的事，并非所有发烧的孩子都需要打针。只有长时间高烧不退、进食情况差的小孩才会考虑输液，是为了补充体内缺乏的水分和营养。

　　发烧是孩子成长中常见的一种症状，家长们不必过于担心。在实际应对中，要有一定的退烧知识，正确处理，就能让家中孩子尽早康复。

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