39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多

育儿快速导航
首页 > 育儿 > 育儿呵护 > 呵护热点 > 正文 向育儿专家提问
文章
问医生

宝宝这地方奇痒，可能长寄生虫了！

育儿文章排行榜
2017-09-1339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：寄生虫、蛔虫和蛲虫感染是儿童很常见的疾病，它们的征兆并不明显，但是却默默地吸取幼儿的营养，影响孩子的健康。如果没有及时处理，宝宝很容易会营养不良、缺铁和体重下降，因此爸妈一定要特别留意。

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　寄生虫、蛔虫和蛲虫感染是儿童很常见的疾病，它们的征兆并不明显，但是却默默地吸取幼儿的营养，影响孩子的健康。如果没有及时处理，宝宝很容易会营养不良、缺铁和体重下降，因此爸妈一定要特别留意。

　　一、辨识宝宝是否有寄生虫的方式

　　1、宝宝经常吐痰

　　如果你的孩子经常吐痰或是吐口水，并且没有任何原因，不要责骂他或是咆哮，这有可能是他肚子里有寄生虫。寄生虫会导致宝宝口腔口水增多，因此经常吐口水。

　　2、粪便非常恶臭

　　虽然宝宝的粪便味道本来就不好闻，但是幼儿有可能因为腹部有寄生虫的感染，而导致粪便气味非常恶臭，令人难以忍受。

　　3、宝宝腹部疼痛

　　这是寄生虫感染儿童肠道很常见的症状，只是太多疾病都有腹痛的症状，因此很容易被误诊为其他疾病，进行了无效的治疗。

　　4、肛门周围搔痒

　　这是一个泄漏真相的迹象。寄生虫会在清早到达肛门，因而造成宝宝肛门搔痒和烦躁。对宝宝来说，可能很难处理，尤其是幼儿。

　　5、导致睡眠不安

　　腹痛、搔痒、烦躁都可能导致宝宝晚上睡眠不安稳，而家长甚至还没意识到可能是因为寄生虫感染所引起的。

　　6、把东西放嘴里

　　儿童会得到寄生虫感染通常是因为他们将受到感染、污染的物品放入口中。然而，当他们有蛲虫时，更加容易将东西放进嘴里。

　　7、皮肤出现疹子

　　在一些非常罕见的情况下，寄生虫会导致幼儿的手和脚皮肤有突出的疹子，或者是红色的斑块，但这是很少见的。


　　二、哪些食物可消除寄生虫？

　　1、可食用南瓜子

　　南瓜子不仅营养价值高，还可以帮助消除条虫。南瓜子含有葫芦巴碱、锌和胺基酸，可以帮助清除胃肠的寄生虫。

　　2、可以食用大蒜

　　咀嚼或吃新鲜的大蒜也可以帮助消除肠道蠕虫。直接空腹咀嚼3、4瓣的大蒜，就能帮助消除蠕虫。将粉碎的大蒜放在脚下或鞋子里也可以驱除虫。

　　3、可以食用生姜

　　生姜具有很高的药用性质，连续一星期空腹咀嚼一小块生姜，就能有效的消除肠道的寄生虫。确保孩子咀嚼很长一段时间再吃掉。

　　4、食用柠檬种子

　　下次做柠檬水的时候，记得将柠檬种子留着。用水压碎柠檬子，并且空腹食用。这样可以控制寄生虫吃掉你的食物，或是引起可怕胃痛。

　　5、可食用胡萝卜

　　胡萝卜可以有效的去除线虫。你可以让孩子吃胡萝卜或是喝鲜新的胡萝卜汁加蜂蜜。胡萝卜含有维生素A和β胡萝卜素，对孩子视力也很有帮助。

　　6、青木瓜和种子

　　生木瓜含有木瓜蛋白酶，可以有效的消除肠道寄生虫。你可以粉碎青木瓜的种子让孩子早上食用，晚上食用成熟的木瓜，这能帮助冲刷肠道的寄生虫。

　　7、椰子和椰子油

　　早上吃新鲜磨碎的椰子，或是让孩子咀嚼一块椰子仁，并且吃掉。椰子具有许多健康益处，可以在24小时内消灭90%的肠道寄生虫。


　　三、如何避免孩子感染寄生虫？

　　1、保持双手干净

　　确保孩子经常洗净双手，尤其是吃饭前和如厕之后。双手很容易沾附细菌和病毒，也可能传播寄生虫。因此，洗手是必须的防御方式。

　　2、避免食用生食

　　没煮熟的食物也可能含有寄生虫，食用后造成寄生虫感染。因此，避免让孩子食用生食，像是生鸡蛋、生鱼片、生肉类等。



↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

育儿观点PK台

注音读物帮助孩子or干扰孩子？ 帮助0 干扰0

独家评测

婴儿洗衣液评测
性价比
质地/泡沫
温和度
清洁实验
如何挑洗衣液？

育儿频道精彩热文

育儿 相关话题

我来评论

已有0人评论  查看评论

向在线育儿专家提问

网友提问

热点关注

热点问答

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
推荐阅读 精彩热文 热门话题

免费申领

更多
巧虎早教课程申领 巧虎早教课程申领

只要填资料就能免费领取巧虎早教课程... 详情>>

免费申领

育儿专家视点

更多

本期专家★：李廷玉

重庆医科大学儿童医院院长

宝宝需额外补DHA？专家说吃这些就够了....点击阅读

  • 如何预防春季咳嗽

智慧妈妈

更多

  • 39健康网

  • 39育儿频道

扫描关注智慧妈妈微信

育儿热门标签

 备孕注意事项 生男生女 怀孕 排卵试纸 怀孕一个月的症状 第一次产检 孕吐 怀孕两个月 宫外孕 药物流产 唐氏筛查 怀孕饮食 孕早期 孕妇奶粉 胎教 分娩现场 水中分娩 分娩注意事项 产褥期保健 新生儿 坐月子食谱 产后饮食 产后忧郁 宝宝取名 婴儿湿疹 宝宝发烧 宝宝长痱子 宝宝长个儿 小儿尿床 幼儿补钙常识 宝宝春季呵护要点 背奶妈妈 喂养经验谈 疫苗接种 小儿咳嗽 亲子早教 亲子热点 热门亲子活动 每周四免费申领 智慧妈妈育儿经 母婴用品消费陷阱

孕期百科

 备孕生男生女怀孕禁忌不孕不育孕前饮食优生优育孕期b超孕期浮肿妊娠高血压孕期房事孕期便秘胎教胎动孕吐顺产剖腹产坐月子产后抑郁产后美体产后护理催乳孕期腰痛高龄产妇唐氏筛查防辐射孕期用品 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈