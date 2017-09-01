宝宝这地方奇痒，可能长寄生虫了！

核心提示：寄生虫、蛔虫和蛲虫感染是儿童很常见的疾病，它们的征兆并不明显，但是却默默地吸取幼儿的营养，影响孩子的健康。如果没有及时处理，宝宝很容易会营养不良、缺铁和体重下降，因此爸妈一定要特别留意。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

寄生虫、蛔虫和蛲虫感染是儿童很常见的疾病，它们的征兆并不明显，但是却默默地吸取幼儿的营养，影响孩子的健康。如果没有及时处理，宝宝很容易会营养不良、缺铁和体重下降，因此爸妈一定要特别留意。

一、辨识宝宝是否有寄生虫的方式

1、宝宝经常吐痰

如果你的孩子经常吐痰或是吐口水，并且没有任何原因，不要责骂他或是咆哮，这有可能是他肚子里有寄生虫。寄生虫会导致宝宝口腔口水增多，因此经常吐口水。

2、粪便非常恶臭

虽然宝宝的粪便味道本来就不好闻，但是幼儿有可能因为腹部有寄生虫的感染，而导致粪便气味非常恶臭，令人难以忍受。

3、宝宝腹部疼痛

这是寄生虫感染儿童肠道很常见的症状，只是太多疾病都有腹痛的症状，因此很容易被误诊为其他疾病，进行了无效的治疗。

4、肛门周围搔痒

这是一个泄漏真相的迹象。寄生虫会在清早到达肛门，因而造成宝宝肛门搔痒和烦躁。对宝宝来说，可能很难处理，尤其是幼儿。

5、导致睡眠不安

腹痛、搔痒、烦躁都可能导致宝宝晚上睡眠不安稳，而家长甚至还没意识到可能是因为寄生虫感染所引起的。

6、把东西放嘴里

儿童会得到寄生虫感染通常是因为他们将受到感染、污染的物品放入口中。然而，当他们有蛲虫时，更加容易将东西放进嘴里。

7、皮肤出现疹子

在一些非常罕见的情况下，寄生虫会导致幼儿的手和脚皮肤有突出的疹子，或者是红色的斑块，但这是很少见的。





二、哪些食物可消除寄生虫？

1、可食用南瓜子

南瓜子不仅营养价值高，还可以帮助消除条虫。南瓜子含有葫芦巴碱、锌和胺基酸，可以帮助清除胃肠的寄生虫。

2、可以食用大蒜

咀嚼或吃新鲜的大蒜也可以帮助消除肠道蠕虫。直接空腹咀嚼3、4瓣的大蒜，就能帮助消除蠕虫。将粉碎的大蒜放在脚下或鞋子里也可以驱除虫。

3、可以食用生姜

生姜具有很高的药用性质，连续一星期空腹咀嚼一小块生姜，就能有效的消除肠道的寄生虫。确保孩子咀嚼很长一段时间再吃掉。

4、食用柠檬种子

下次做柠檬水的时候，记得将柠檬种子留着。用水压碎柠檬子，并且空腹食用。这样可以控制寄生虫吃掉你的食物，或是引起可怕胃痛。

5、可食用胡萝卜

胡萝卜可以有效的去除线虫。你可以让孩子吃胡萝卜或是喝鲜新的胡萝卜汁加蜂蜜。胡萝卜含有维生素A和β胡萝卜素，对孩子视力也很有帮助。

6、青木瓜和种子

生木瓜含有木瓜蛋白酶，可以有效的消除肠道寄生虫。你可以粉碎青木瓜的种子让孩子早上食用，晚上食用成熟的木瓜，这能帮助冲刷肠道的寄生虫。

7、椰子和椰子油

早上吃新鲜磨碎的椰子，或是让孩子咀嚼一块椰子仁，并且吃掉。椰子具有许多健康益处，可以在24小时内消灭90%的肠道寄生虫。





三、如何避免孩子感染寄生虫？

1、保持双手干净

确保孩子经常洗净双手，尤其是吃饭前和如厕之后。双手很容易沾附细菌和病毒，也可能传播寄生虫。因此，洗手是必须的防御方式。

2、避免食用生食

没煮熟的食物也可能含有寄生虫，食用后造成寄生虫感染。因此，避免让孩子食用生食，像是生鸡蛋、生鱼片、生肉类等。



