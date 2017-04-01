家长要注意啦！三岁以下的孩子不能吃巧克力！

核心提示：家长朋友要注意，常常在牛奶中放些溶化的巧克力，或者在喝完牛奶奶后再给孩子巧克力吃，这是不科学的。为什么呢？下面跟着小编一起来科普一下吧！

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家长朋友要注意，常常在牛奶中放些溶化的巧克力，或者在喝完牛奶奶后再给孩子巧克力吃，这是不科学的。为什么呢？下面跟着小编一起来科普一下吧！

3岁以下儿童不宜吃巧克力，年龄稍大一点的孩子吃巧克力也要注意适量。家长朋友要注意，常常在牛奶中放些溶化的巧克力，或者在喝完牛奶奶后再给孩子巧克力吃，这是不科学的，因为牛奶中的钙与巧克力中的草酸结合以后，可形成草酸钙，草酸钙不溶于水，如果长期食用，容易导致孩子的头发干燥而没有光泽，还经济腹泻，并出现缺钙和发育缓慢的现象，因此牛奶与巧克力不宜同。

3岁以下的儿童最好不要吃巧克力，这是因为：

1.巧克力是一种高热量食品，但其中蛋白质含量偏低，脂肪含量偏高，营养成分的比例不符合儿童生长发育的需要。

2.儿童在饭前过量吃巧克力会产生饱腹感，因而影响食欲，但饭后很快又感到肚子饿，这会导致儿童正常的生活规律和进餐习惯被打乱，影响身体健康。

3.巧克力含脂肪多，不含能刺激胃肠正常蠕动的纤维素，因而导致胃肠道的消化吸收功能受影响。

4.巧克力中含有引起神经系统兴奋的物质，儿童晚上吃太多巧克力不易入睡和哭闹不安。

5.此外，经常吃巧克力还会导致蛀牙，并使肠道气体增多而导致腹痛。