如果你得过这些病可能会不孕

核心提示：对于还没生孩子的女性来说，最怕的就是不孕症。当我们的身体出现某些问题时，则可能导致不孕症，这时候就需要警惕了。

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女性生殖系统疾病容易导致不孕，但有时候不是生殖系统疾病，也可能会导致不孕。如果你得过下面这些病，则可能导致不孕，女性朋友一定要警惕。

1.子宫内膜结核

该病原发病灶是肺结核，其次是腹膜结核，血行播散，先侵入输卵管，再蔓延至子宫内膜，进而导致不孕。该病的严重病例症状明显，除生殖器的病变外，还伴有全身症状，女性朋友应积极防治。因为考虑到要怀孕的因素，建议得该病的女性采用中药治疗，减少副作用。

2.子宫内膜异位症

当女性发现，自己有不正常的出血、痛经、周期性的直肠和肛门坠胀等临床表现，并伴随腰痛和月经痛等疼痛反应时，就应考虑自己有患子宫内膜异位症的可能。此症可导致75%的女性不孕，不能掉以轻心。

3.多次堕胎者

多次堕胎对女性生育来说，可能导致刮宫过重，累及部分子宫膜的基底层，使受精卵很难着床。其次，堕胎术后易感染，可引起妇科炎症，进而影响精子的活动力和生存时间。这些都会使得受孕率降低。比如，输卵管炎症就有可能影响精子与卵子的结合。

4.异常肥胖

人的体重与机体内分泌功能有很大关系。若女性内分泌功能紊乱，会使肌体趋于肥胖，影响排卵，导致不孕。这种不孕，在中医中称为痰湿阻滞而致的不孕。因此，因该原因不孕的女性，只能在控制体重并使其不再增加的时候，才有可能使月经恢复正常进而受孕。

5.阑尾炎

很多人不知道，阑尾炎不仅容易引起日后女性发生宫外孕，而且由于阑尾炎穿孔还可能造成输卵管梗塞，进而导致女性不孕症。因此这个问题应引起大家重视。