刚出生的宝宝到底健康吗？从4方面可看出

核心提示：宝宝刚出生，家里一片喜象。看着眼前这个小人儿，心里既欢喜又担忧，欢喜的是千盼万盼他终于来到了这个世界，可是又会有些许担忧，因为实在不知道宝宝现在的身体到底健不健康。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

宝宝刚出生，家里一片喜象。看着眼前这个小人儿，心里既欢喜又担忧，欢喜的是千盼万盼他终于来到了这个世界，可是又会有些许担忧，因为实在不知道宝宝现在的身体到底健不健康。

确实，初为人母，很多东西都不太懂，还得慢慢学。但是，面对心里的担忧，我们还是得尽快找到答案，解决心里的疑虑。宝宝到底健不健康？从四点就可以看出。

看体重

足月的新生儿是37~42周，出生体重在2500克和4000克之间。低于2500克的新生儿为低出生体重儿，说明胎儿营养不良或发育迟缓。而大于4000克的孩子也称为巨大儿，多与妈妈妊娠期合并糖尿病有关，所以妈妈在孕期应定期产前检查，早期发现疾病及时治疗，对于保证其胎儿的正常发育是非常重要的。

看外观

妈妈可以仔细看宝宝的外观，正常的胸部是圆柱形，腹部呈桶状。四肢呈屈曲状，头与全身的比例为1：4。新生儿的头部多为椭圆形，有时看上去还很奇怪，这是因为头，有发育尚未完全，后期自然会恢复。

看皮肤

新生儿的皮肤不像成人的皮肤，会呈现粉红色，皮下脂肪已较丰富，表皮特别是腹部皮肤可见少许静脉显露。上面经常有一层白色的、奶酪样的胎儿皮脂，并经常覆盖有胎毛，几星期内会自动消失。面部的毛已基本消失，仅肩背部存有少许毛;头发已经如丝能分开。

看性器官

女宝宝乳晕已经着色并突起，阴唇发育成熟，可完全覆盖住小阴唇和阴蒂。男宝宝的阴囊已发育成熟，有色素沉着，皱褶明显，双侧睾丸已降至阴囊。

如果实在不能确认的或看不懂的，最好还是咨询医生。一般孩子刚出生，医院里会对孩子的身体情况进行检查，所以家长也不用太过担心。