这样喂宝宝危害大！一定要避免

核心提示：在老家，有些食物太坚硬或者难嚼，很多家长都会直接嚼碎了喂给小孩，小时候看觉得没什么，很普遍，应该不会有什么问题。但是现在才知道，这种喂法危害多多。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

在老家，有些食物太坚硬或者难嚼，很多家长都会直接嚼碎了喂给小孩，小时候看觉得没什么，很普遍，应该不会有什么问题。但是现在才知道，这种喂法危害多多。

危害一：加重胃肠负担

食物经嚼后，香味和部分营养成分已受损失。嚼碎的食糜，小儿囫囵吞下，未经自己的唾液充分搅拌，不仅没有啥味道，还加重了肠胃负担，导致孩子营养缺乏甚至影响消化功能。

危害二：影响孩子咀嚼功能

家长经常嚼碎了喂孩子，孩子的咀嚼功能得不到很好的利用和发育。而孩子自己咀嚼食物可以刺激牙齿的成长，还能促进胃内消化液的分泌，它具有促消化，提高食欲的作用。

危害三：会传染疾病

如果家人患有口腔或传染病，在咀嚼食物时会将病毒带入食物中，孩子吃完后就会感染这种病，再加上孩子此时的免疫力还不够高，感染的几率更大。

危害四：易引起消化道传染病

一些消化道传染病如肝炎、痢疾、肠寄生虫病等，会从食物进入孩子体内，引起孩子患病。

危害五：影响孩子独立性

孩子到了一定年龄，可以自己开始咀嚼和吃食了，如果一直被家长咀嚼喂食，就会阻碍他的发育，难以独立吃饭。

在孩子年龄小时，尽量喂软的食物，这样孩子更容易消化。或者买上辅食机，将食物打磨碎之后再喂养孩子。等孩子到达一定年龄，最好让他自己咀嚼，这样才能增强他的咀嚼能力。