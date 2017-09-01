宝宝卡鱼刺怎么办？处理预防10要点

核心提示：宝宝喜欢吃鱼，鱼肉易消化富含丰硕磷脂、蛋白质对宝宝成长发育很重要，但常常不小心鱼刺卡宝宝不在咽喉，家长常用吞饭喝醋错误方法，鱼刺刺越挤越深，加深了宝宝的痛苦。

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宝宝喜欢吃鱼，鱼肉易消化富含丰硕磷脂、蛋白质对宝宝成长发育很重要，但常常不小心鱼刺卡宝宝不在咽喉，家长常用吞饭喝醋错误方法，鱼刺刺越挤越深，加深了宝宝的痛苦。

让宝宝健康吃鱼不卡刺，与懂得卡鱼刺正确处理方法。是每个妈咪必学的功课。

一、宝宝正确吃鱼的方法

吃鱼有一定的危险，但是也不能因为怕扎到鱼刺就不吃，爸妈给宝宝吃鱼，更要注意以下几点。

1、宝宝还小不能自己剔鱼刺时，爸爸妈妈一定要细心再细心，一定要保证把鱼刺剔除干净再给宝宝。

2、如果怕鱼刺卡着孩子，选鱼时，尽可能挑选鳕鱼、青鱼、黑鱼、鲈鱼、黄鳝、草鱼等这类鱼肉中没有大刺的鱼。

3、在吃鲫鱼、鲢鱼等这类鱼刺相对比较多的鱼肉时，鱼腹部位的鱼肉因？没有鱼刺，吃起来比较安全。另外、鱼皮既有营养又无鱼刺可以放心给宝宝吃。

4、选择做鱼的方法时，要考虑孩子，尽量做一些鱼刺较少、较大、容易剔刺的鱼给宝宝吃，也可以选择焖酥鱼等使刺酥软的做法

5、烹饪3岁以下宝宝吃的鱼，尽可能做成鱼肉丸子或者是鱼肉羹。

6、宝宝吃鱼时，教导他要专心，细嚼慢咽，不要多说话，更不能边吃边玩。

二、卡到鱼刺错误处理方式

1、咽喉食道较为柔软，用饭团挤压尖锐鱼刺，会把鱼刺越挤越深，很容易刺入黏膜内。

2、有可能将鱼刺推入食道或咽喉更深处，使鱼刺更难取出。

3、促使鱼刺刺破血管可能造成大出血。

4、刺破黏膜造成感染、化脓。

宝宝卡鱼刺，有些家长会采取让孩子吞咽饭团和喝醋的方式来处理，但是这两种处理方法是不正确的。

三、宝宝卡鱼刺的正确处理方式

先确认是否有鱼刺卡喉咙，有时会因为孩子进食过快，鱼刺擦伤黏膜，造成鱼刺卡住喉咙的假相。给宝宝喂些温开水，观察他吞咽的情况。

如果宝宝吞咽时有痛苦的表情，甚至有反胃、呕吐的现象就表明的确有异物卡在孩子喉部。

另一种确认有鱼刺卡喉的办法，让宝宝张开嘴，大人用手电筒照照看，如果看见有鱼骨，爸妈切切不可用手去挖，以免鱼刺陷得更深。应直接送至医院请耳鼻喉科医师来处理。