宝宝喝牛奶适量饮用才健康

核心提示：牛奶是孩子成长过程离不开的食物之一，很多妈妈认为牛奶能提供孩子成长所需的很多营养。不过现在有研究发现，牛奶其实并不是完全对孩子有益。那孩子到底每天喝多少的牛奶才是最合适的呢？

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

多大的宝宝可以喝牛奶？

当孩子满了一岁以后，医生就开始建议多样化的饮食（包括每天一杯奶或者酸奶，以及少量奶酪等），以摄入足够的钙、钾、维他命D和B等。理论上来说，孩子可以通过其他食物获取到这些营养，但因为牛奶营养含量高，仅仅一杯奶即可满足儿童所需的大部分营养。并且小孩子食物中也需要适量的脂肪以促进大脑发育。但一些营养学家和医生却担心，牛奶中的饱和脂肪太多并非好事。

一杯全脂牛奶大概包括8克脂肪和30毫克的胆固醇。考虑到超重儿童越来越多，人们担心的是，高脂牛奶会增加他们在以后患上肥胖和心脏病的风险。事实上，美国儿科学会目前建议，有超重或有高胆固醇风险的儿童一岁开始喝脂肪量在2%的牛奶，过一年后开始换成1%脂肪量的。牛奶热量太高，从理论上讲，喜欢喝牛奶的孩子也可以通过其他饮料或食物获取丰富的营养。

幼儿每天喝多少牛奶最合适？

大多数医生认为，牛奶对于一个蹒跚学步的孩子来说是一个好选择，如果他不再喝母乳的话。而且多种奶制品会为他提供生活所需的营养物质。儿童每天喝多少牛奶最合适？可以从美国农业部推出的最新膳食指南“我的餐盘”中得到启发。在“我的餐盘”图表中，乳制品只是很小的一杯，而蔬菜和水果却占了餐盘的一半。牛奶有它的位置，但已经不是一顿饭的中心。也许一个花椰菜或一蒲式耳（56磅）的瑞士甜菜代替牛奶才是我们健康的象征。

美国佛蒙特大学营养学家的最新研究表明，孩子在出生后2个月内，若按体重来计算孩子喝奶的基本需求量的话，理想的喝奶量是每天每公斤体重150毫升；3-6个月，每天不超过900毫升；7-12个月，每天总量为600-800毫升。1-3岁幼儿，建议每天不低于600毫升。3岁以上的宝宝每天喝一杯牛奶。如果还想多补充奶制品，可以再喝一小杯（100ml-150ml）酸奶。每天奶制品摄入总量建议不超过500ml。如果饮食中蔬菜水果足够，甜食少吃，哪怕不喝牛奶也没关系，含钙量高的食物有的是，不是非要喝牛奶。

让儿童把牛奶当水喝是错误的做法。并且牛奶钙含量丰富，但是是贫铁食品，而且容易胀气、影响食欲，所以一天不要喝太多。

宝宝不宜多喝牛奶

1、牛奶中的蛋白质容易使人过敏

牛奶或乳制品（乳酪和奶油）含有许多蛋白质，容易使人产生过敏，比如：异位性皮肤炎、鼻子过敏、鼻塞、气喘、食物过敏、中耳炎、扁桃腺炎、消化不良、腹泻、腹胀、腹痛和便秘等。根据统计，牛奶是引起慢性食物过敏的排行榜元凶，而慢性食物过敏则是一切过敏的基础。牛奶所含的蛋白质在人的肠道中，一方面因腐败而产生毒素，另一方面因过敏产生免疫复合体，引起肠漏症，使更多肠道中未消化完全的蛋白质、过敏原和毒素等渗到血管中，形成更多严重问题。

2、90%的成人有乳糖不耐症

多数成人有乳糖不耐症，身体中缺乏分解牛奶的酶。牛奶中的乳糖与酪蛋白，婴儿体内有特定的酶——乳糖与凝乳来分解它，但等到3岁乳牙长齐之后，这种酶就会消失，终其一生不再分泌，因此3岁以后喝牛奶的话，容易引起消化不良。

3、牛奶中的蛋白质不容易消化

酪蛋白占牛奶的82%，在人的胃中极难被消化，是造成婴幼儿消化不良与腹泻的主因。牛有4个胃，通过不断地反刍，才能把酪蛋白消化，但人只有1个胃，很不容易消化酪蛋白。

4、牛奶中的蛋白质比例与人不同

人奶中的酪蛋白占40%，牛奶的酪蛋白却占了82%。酪蛋白的最大作用就是会使人快速长大，所以小牛出生后每个月体重增加一倍，满3个月时已至8倍之多。所以喝牛奶的宝宝长得又白又胖，一点也没错，但这种胖是虚胖，不结实，而且喝牛奶的小朋友只长肉不长脑。相反的，喝母奶的宝宝，到6个月大时体重才增加一倍，但却长得比较结实，反应也比较灵敏。