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大人请注意：孩子不能随便吓

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2017-02-01腾讯网
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核心提示：孩子神经细胞的机能较弱，耐受力较低，许多外界的刺激对孩子的神经细胞是沉重的负担。吓唬孩子会对孩子的身心造成损害，轻则精神紧张，重的则会出现神经性症状，会导致孩子没来由地产生恐俱感。

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　　例子：

　　有一次我和我的哥哥带着他5岁的女儿一起坐公共汽车，本来孩子在车上跟我们又说又笑玩得很开心，这时车上上来了一个警察，孩子就突然变得战战兢兢的，伏在他爸爸的怀里，连大气都不敢出了。我感到很奇怪，一问才知，原来在幼儿园里，老师经常拿警察来吓唬孩子，说如果孩子不听话，就让警察抓走她，致使孩子对警察产生了一种畏俱感。而家长知道孩子害怕警察，每每当孩子不听管教时，也经常用让警察来抓她吓唬孩子，结果孩子一见了警察就吓成了这副模样。

　　孩子神经细胞的机能较弱，耐受力较低，许多外界的刺激对孩子的神经细胞是沉重的负担。而且孩子渲泄心理吸张的机制也还很差，吓唬孩子会对孩子的身心造成损害，轻则精神紧张、遗尿、夜里睡不安稳、经常做恶梦等，重的则会出现神经、精神性的症状，会导致孩子没来由地产生恐俱感。幼儿的恐惧感若不能得到很好的克服，长大后，男孩可表现为胆怯、退缩、自卑、孤僻以及人际关系障碍，女孩则表现为过分害羞，过分娇气，过分依赖。难以承担起生活中最起码的职责，

　　学前期是发展孩子想像力的最佳时期，孩子想像力的发展有助于培养孩子的创造性思维。但孩子们丰富的想像力有时也会给他们带来麻烦，其中的一个麻烦就是想像力引起孩子的恐惧。大人们可以发现，4-5岁的孩子常常会出现各种恐惧，孩子们怕黑暗、怕外星人、怕骷髅、怕幽灵、怕鬼怪等等。孩子的恐供是其正在发展中的想像的一种伴随现象。

　　幼小的孩子由于没有足够的生活经验，因此他们有时便会按自己的理解解释自己在生活中遇到的事情。例如，孩子在看了电视剧或者读了一些在我们大人看来完全是无害的、有趣的图书以后，常常会产生恐俱。孩子们感到恐俱的东西，对我们大人来说，都是毫无疑问的事，像外星人是人仁脆想出来的，小兔和老妖婆是不存在的，电视剧里的那个妖怪变的瘦老头样子很可笑等等。但孩子们用他们的眼光来看这一切时，那么这一切都会变成现实。因此，就会使孩子产生恐俱，这种恐惧有时严重的还会给孩子带来长久的，难于摆脱的心理压力。

　　对于孩子已经产生的恐惧，用段们大人的理解去给孩子解释，往往效果不好。例如，你告诉孩子外星人是没有的，骷髅是不能复活的，妖魔鬼怪是不存在的，这并不能解脱孩子的恐俱。要消除孩子的这种恐俱，最有效的办法是按孩子想像的逻辑来办事。

　　例如，有一个小姑娘，害怕一朵小燕花会从窗户里飞进她的房间，因此在晚上就不敢开窗。大人怎么劝说、解释也不起作用。妈妈根据心理学家的建议，在窗户台前摆放了一盆仙人掌，告诉小姑娘，仙人拿有刺可以保护她，不让小黑花飞进她的房间来，孩子就安静了，恐俱感也就消失了。

　　小编的话：教育孩子要用心，不能为了方便就随意编造故事吓唬孩子，这对孩子身心成长都不利。

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综合
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