冬季适合宝宝的4款去火营养粥

核心提示：宝宝冬季爱上火，爱感冒，针对宝宝的不同体质，小编为您推荐４款美味香粥，营养又食疗，快来学学吧！

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

百合枸杞猪肉粥

症状：宝宝一般偏瘦，睡觉多汗，容易心烦，易口渴、舌红、舌苔少。这类宝宝容易因汗多而着凉、感冒。

材料：百合20克～30克、枸杞10克、猪肉碎和米适量。

做法：先将米煮成粥，然后放入百合、枸杞、猪肉碎丁一起煮至熟为止。

山药猪肉粥

症状：宝宝一般偏胖、虚胖，有薄薄的舌苔、舌不红，这类宝宝因为体质虚弱，也容易感冒。

材料：山药20克（或生山药切片）、猪肉末和大米适量。

做法：先将大米煮成粥，将山药、猪肉末一起煮至熟为止。对于已经感冒的宝宝来说，需要通过清淡、有营养的饮食来调理。

葱白粳米粥

症状：如果你的宝宝在感冒初期表现有以下的症状：咳嗽、痰多且稀、鼻涕清稀、舌苔发白、大便白而干、尿很多、不爱喝水，多是因为着凉所致的寒性感冒。

材料：葱白（葱的根部）5～6段，生姜6～7片、粳米适量。

做法：先将粳米煮成粥，同时将葱白放入粥中，快好时放入生姜煮5～10分钟后就可熄火。

薄荷牛蒡子粥

症状：倘若宝宝在感冒初期的症状表现为：痰咳不出来、咽疼、爱喝水、有黏稠性鼻涕、舌头红色、舌苔变黄、脉搏也比平常快，多是因室温过高引起的热性感冒。

材料：薄荷6克、牛蒡子10克、粳米适量。

做法：先将牛蒡子单煮15分钟，取出牛蒡子，留下汁水备用。将梗米煮成粥，10分钟后放入薄荷，在粥快好时，放入牛蒡子汁水，煮5分钟即可。