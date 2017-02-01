宝宝全面抵抗细菌要由内而外

核心提示：宝宝抵抗力弱，很容易发烧感冒，还有经常会拉肚子。抵抗细菌除了做好宝宝自身的洗护清洁以外，还要同时注意居家环境的卫生清洁，这样才能全方位保护宝宝。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

宝宝身体的免疫机能不完善，容易受到各种细菌病毒的侵染，最常见的表现症状为拉肚子。要对付拉肚子，抗菌是重要环节，宝宝抗菌药从内而外，在提高自身免疫力的同时做好洗护卫生工作。

宝宝抵抗细菌要由内而外

内：提高宝宝免疫力。

免疫力是宝宝自身的防御机制，是宝宝身体识别和消灭外来病毒、细菌等异物的能力。宝宝每天都会接触到细菌病毒和其它微生物，在接触这些微生物时是否会得病，很大程度上取决于他们的免疫力的强弱。所以增强宝宝免疫力，是减少宝宝生病的机会的根本所在。

外：注意卫生清洁工作。

宝宝抗菌要由内而外，不仅要增强免疫力，还要做好卫生清洁工作，减少细菌侵染宝宝的机会，宝宝自然就能减少患病几率。卫生清洁工作包括两方面：宝宝身体的清洁以及宝宝衣物依旧家具环境的清洁。

一、提高宝宝免疫力

对付宝宝拉肚子，外在除菌只是治标不治本。要抗菌，还得从根本处下手，切切实实地提高宝宝的免疫力，即使细菌来袭，强大的免疫系统也能帮助宝宝从容应对。

维生素c在营养学和医学界，被誉为保卫身体、避免病菌人侵的战斗元素维生素c除了可以增强免疫力、抗病力，使白血球的抗菌活力提升，也是合成人体胶原蛋白的重要物质。要补充维生素C，妈妈们可以每餐给宝宝都供给多样化的蔬菜、水果。较小的宝宝妈妈可以提供果汁或者各种辅食果蔬泥。

宝宝难免有生病的时候，可能会不得已用到一些杀菌药物，如抗生素，这些药物在杀死病菌的同时也会破坏体内益生菌，在一定程度上“伤”了宝宝。体内益生菌减少了，宝宝抵抗力就削弱了，有害细菌就有机可乘。因此，多病和病后的宝宝都及时补充益生菌对提高抵抗力有不可忽视的作用。

二、做好身体卫生清洁

宝宝生性好动，并且对周围的一切事物都有很强的好奇心，总是用他的双手去探索这个世界，这能不断丰富宝宝的认知，但无疑也给宝宝双手增加沾染细菌的几率。

很多宝宝有吃手的习惯，宝宝没有卫生判断意识，妈妈又没办法时时刻刻地照看着宝宝，所以宝宝不管小手脏不脏都网嘴里塞，所谓病从口入，所以勤洗双手是抗菌大战中十分重要的一个环节。

妈妈们要注意在宝宝活动一段时间后，不管小手看起来脏不脏都要给他洗手，洗手时可以适当使用一些宝宝专用的抗菌洗手液，能在一定程度上抑制细菌的滋生。

除了小手的清洁，身体清洁也要同步进行，妈妈们不要因为天气转凉而偷懒，宝宝洗澡要继续进行，尤其是小屁屁的清洁功夫要做足做好。

三、做好家居与衣物除菌

宝宝的卫生清洁单单停留在宝宝自身身体的清洁还是不够的，还要从宝宝周边环境下手，这样才能帮助宝宝全方位地做好抗菌工作。

衣物是直接与宝宝身体接触的物品，除菌工作自然不能落下它们。宝宝皮肤娇嫩你敏感，妈妈在选择宝宝衣物洗涤产品的时候应该选择温和、去污能力强、无添加剂、无过敏配方的婴儿专用洗涤用品，而且要易于冲洗，这样能最大限度地减少洗涤剂在衣服上的残存。

如今市面上衣服的洗涤用品大致有四种：洗衣粉、洗衣液、肥皂、天然皂粉。四种宝宝衣物清洁用品的刺激性由小到大排列为：天然皂粉、洗衣液、洗衣皂、洗衣粉。

除了要做好宝宝衣物的除菌，家具环境也要尽量保持通风清洁。像沙发、地毯等地方都是宝宝容易接触到的卫生死角，妈妈也要定时清洁。