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教你用维生素预防孩子各种疾病

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2017-02-01腾讯网
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核心提示：细菌和病菌在生活中随处可见，宝宝因为抵抗弱，常常就会成为攻击的对象。爸妈平时除了要注意卫生外，还应该对常见的疾病又认识，注意才能更好的做好预防工作。

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　疫苗打了，清洁做了，营养够了，可孩子还是逃不脱疾病的纠缠。别急，不妨试试维生素，说不定可收到意外之喜。

　　预防糖尿病：补充维生素D

　　近年来，儿童糖尿病发病数量已占到糖尿病总人数的5%，且每年以10%的幅度上升，儿科医生建议，给孩子补充足量的维生素D以预防糖尿病。有资料显示，补充维生素D的婴儿罹患1型糖尿病的概率，比没有补充的同龄儿少80%。

　　糖尿病是一种自身免疫性疾病，而维生素D属于免疫抑制剂，可以抑制人体免疫反应，适量摄入维生素D可降低糖尿病的发病率。

　　补充方法：

　　一是让孩子多晒太阳，阳光中的紫外线可促使皮肤合成维生素D；二是食补，给孩子适当添加牛奶、乳制品、以及一些含脂肪的鱼类等富含维生素D的食品；三是在医生指导下补充维生素AD制剂，新生儿从第15天起应常规补充维生素AD制剂（一岁以内的包装），每日服用维生素D的剂量为500国际单位，早产儿及双胎儿其用量在前3月内应增加剂量，可选择1岁以上包装的维生素AD制剂，维生素D日摄取量为700国际单位，3个月后再恢复1岁以内包装。补充维生素AD制剂，应一致坚持到宝宝满3周岁。

　　预防贫血：补充叶酸

　　儿童的贫血患病率较高，最常见的是因缺乏铁元素而引起的缺铁性贫血，防治的关键在于提供足量的含铁食品，如畜禽血、豆类、蛋类等。还有一类贫血补铁无效，而是与叶酸缺乏有关，医学上称为大细胞性贫血。此时，建议试试叶酸。叶酸是一种B族维生素，因在绿叶蔬菜中含量多而得名。此外，动物肝肾、草莓橘子、豆类等叶酸含量也颇多，家长不妨多让孩子进食这些食物。

　　预防出血：补充维生素K

　　有些孩子出生后不久，反复产生出血症状，如皮肤青紫、皮下血肿、鼻出血、便血等等。严重者可发生脑内出血，危及生命。

　　建议补充维生素K。维生素K，能参与血液凝固机制，防止出血，有凝血维生素的誉称。人体获取维生素K，除从食物中摄取外，还可通过肠道中的有益菌，如大肠杆菌、乳酸杆菌等来制造这种维生素。

　　补充方法：

　　1、母乳喂养时，母亲多吃些维生素K含量丰富的食物，如菠菜苜蓿番茄、蛋类、动物肝等，以增加乳汁中维生素K的含量。

　　2、要适时给宝宝添加富含维生素K的辅食，如深绿蔬菜、植物油、鱼肝油等。

　　3、保护孩子肠道中的有益菌，如不滥用抗生素。或在医生指导下口服或注射适量维生素K。

　　提升学习效率：补充维生素B1

　　如果你的孩子情绪不稳定、注意力难以集中，导致学习效率低，成绩不佳，建议补充维生素B1。

　　奥妙在于此种维生素乃是糖分变成能量的催化剂之一。一旦不足，孩子每天所摄取的糖分就不能正常地转化成能量，导致大脑“挨饿”，并使一种称为乳酸的“垃圾”在脑中堆积，孩子会变得懒散、多动、暴躁，不愿意思考与学习，成绩自然难以如愿。

　　补充方法：

　　维生素B1在肉类、糙米、动物肝、豆类、奶类中含量颇丰。必要时可口服其药片，每次10～20毫克，一日3次即可。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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