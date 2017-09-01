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奶粉冲太浓危害大？冲泡奶粉的三大细节要注意

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2017-09-1339健康网Wendy
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核心提示：奶粉如果冲不好会对宝宝造成极大的危害。很多家长往往会把宝宝的奶粉冲的很浓。其实，这样不仅不会让孩子更健康，反而会伤害孩子。

专家提醒：

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　　奶粉是每个宝宝健康成长都离不开的食物。奶粉如果冲不好会对宝宝造成极大的危害。很多家长往往会把宝宝的奶粉冲的很浓。其实，这样不仅不会让孩子更健康，反而会伤害孩子。

　　奶粉冲太浓的三大危害

　　1、影响消化

　　奶粉的冲调浓度，取决于配方奶粉中各种营养成分的比例和宝宝生长阶段的消化吸收能力。如果冲调太浓，会导致宝宝消化不良，排便困难，也增加了患消化道疾病的风险。

　　2、影响血液健康

　　奶粉太浓，影响血钠、血铁和血钙等指标，尤其会使得血钠浓度明显增加。而血液中钠的含量过高，会影响钙的吸收，使宝宝身体发育迟缓，个子矮小。并且婴幼儿对钠吸收率比成人高，即使血液中的钠浓度属于正常，也会随着钠的累积，会危害神经系统和肾脏。

　　3、影响水分的吸收，严重时还会引发氮质血症

　　过浓的奶粉，会造成宝宝食欲减退，饮水的意愿下降，尿量和次数也会减少，间接增加了宝宝的肾脏负担。也意味着宝宝摄入过量的蛋白质，加之摄入水分减少，蛋白质分解代谢所产生的非蛋白氮物质就会在血浆内堆积，从而导致氮质血症。

　　如何正确冲泡浓度适宜的奶粉？

　　既然过浓的奶粉会危害宝宝的健康，那么要怎样冲调奶粉才正确呢？

　　1、按重量计算

　　冲调时就按1份奶粉加7倍重量的水，即可调配浓度合适的奶粉。

　　2、按体积配制

　　冲调时应按“奶粉：水=1：4”，即一平匙奶粉加4平匙水的比例冲调。

　　除了奶粉的浓度调配，在给宝宝冲奶粉的时候，还有一些小细节不得不引起重视。

　　冲泡奶粉要注意三大细节

　　1、水温不能太高

　　冲奶粉不能直接使用开水，这样会使牛奶产生蛋白质凝结，其中的磷酸钙就会由酸性变成中性而发生沉淀，乳糖也会因焦化而分解为乳酸和甲酸，从而降低牛奶营养价值和色、香、味。

　　2、先放水，再放奶粉

　　冲奶粉是先加水，还是先加奶粉，这看似一个小小的问题，却导致了奶粉浓度的不同。如果先加奶粉，然后加水，这样奶粉就浓了。因此，各位妈妈们一定要按奶粉盒上的规定量先加水，再加奶粉。

　　3、要同一个方向搅拌

　　冲泡奶粉注意要向同一个方向搅拌，速度不宜太快，以不产生气泡为度如果奶粉有气泡，应放置到气泡消失再给宝宝饮用，以避免宝宝打嗝。

　　给宝宝冲奶粉看似非常简单的一个工作，但是很多父母却会因为操作不当而导致宝宝身体受损。家长们一定要注意冲奶粉的细节事项，以免危害宝宝健康成长。


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