如何让宝宝学会自己吃饭？

核心提示：每次在外吃饭，都会看到妈妈端着碗跟着小孩跑喂饭的情景。我有时就感慨，很多小孩都不小，为什么还不会自己吃饭，要爸妈喂呢？其实，想要孩子学会吃饭，也不是那么难的，只是要看爸妈会不会教。

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

每次在外吃饭，都会看到妈妈端着碗跟着小孩跑喂饭的情景。我有时就感慨，很多小孩都不小，为什么还不会自己吃饭，要爸妈喂呢？其实，想要孩子学会吃饭，也不是那么难的，只是要看爸妈会不会教。

如何教孩子自己吃饭？

1. 多加引导

刚开始的时候，宝宝会非常好奇新的吃饭方法，并且开始玩弄新食物。此时你可以在他碗里放点食物给他练习，并且注意引导他往嘴里送。

2. 做示范

父母在吃饭时，可以放慢速度，给宝宝做个示范。如果他有进步，就可以在他碗里多放点食物，这样他也会逐渐吃的越来越好。

3. 让宝宝自己吃

宝宝刚开始学吃饭的时候，一定要不怕脏。只要正确引导他，再加上多加锻炼，就能很快学会吃饭的。