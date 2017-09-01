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如何让宝宝学会自己吃饭？

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2017-09-1339健康网
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核心提示：每次在外吃饭，都会看到妈妈端着碗跟着小孩跑喂饭的情景。我有时就感慨，很多小孩都不小，为什么还不会自己吃饭，要爸妈喂呢？其实，想要孩子学会吃饭，也不是那么难的，只是要看爸妈会不会教。

专家提醒：

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　　每次在外吃饭，都会看到妈妈端着碗跟着小孩跑喂饭的情景。我有时就感慨，很多小孩都不小，为什么还不会自己吃饭，要爸妈喂呢？其实，想要孩子学会吃饭，也不是那么难的，只是要看爸妈会不会教。

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　　如何教孩子自己吃饭？

　　1. 多加引导

　　刚开始的时候，宝宝会非常好奇新的吃饭方法，并且开始玩弄新食物。此时你可以在他碗里放点食物给他练习，并且注意引导他往嘴里送。

　　2. 做示范

　　父母在吃饭时，可以放慢速度，给宝宝做个示范。如果他有进步，就可以在他碗里多放点食物，这样他也会逐渐吃的越来越好。

　　3. 让宝宝自己吃

　　宝宝刚开始学吃饭的时候，一定要不怕脏。只要正确引导他，再加上多加锻炼，就能很快学会吃饭的。


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