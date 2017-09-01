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父母陪孩子睡觉太久，会导致性早熟？

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2017-09-1339健康网
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核心提示：当今的熊孩子确实早熟地让人惊讶。撇开早恋不说，初中生堕胎的新闻也是时常听到。而在这个孩子普遍性早熟的年代，许多家长似乎除了怒其不争，就只会说不许早恋，对这问题的本质却置之不理。作为父母，如何避免孩子性早熟，又该怎样进行性教育呢？

专家提醒：

孩子吃得多、吃得好，就一定长得高吗？中山大学附属第一医院儿科权威告诉你，答案是否定的。孩子如果吃了过多这三种食物，不但不长个，还会伤身！孩子长高一定要避免的三种食物是什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 长高 查询结果。

　　以前曾看过一个段子。

　　问——中国的青春片有什么特色？

　　答——主角们通常经历各种早恋劈腿约炮和堕胎，花样作死之后感慨青春输给了现实，简称“一段青春期堕落史”。

　　说的好有道理，蓉儿竟无法反驳。回忆自己的初高中，只和书本谈了十几年恋爱也是蛮天真无邪的呢。不过话说回来，虽然电影有杜撰的成分，但倒是挺写实。当今的熊孩子确实早熟地让人惊讶。撇开早恋不说，初中生堕胎的新闻也是时常听到。

　　而在这个孩子普遍性早熟的年代，许多家长似乎除了怒其不争，就只会说不许早恋，对这问题的本质却置之不理。作为父母，如何避免孩子性早熟，又该怎样进行性教育呢？有孩子的家长同志们，不妨一起来看看。

　　为什么小孩子会性早熟？

　　1.父母陪睡时间过长。

　　同床睡对于小宝宝来说有一定的好处，但是对于年龄稍大的孩子就需要避免了。如果孩子长期和父母同床睡，难免会接触到父母的身体，很可能产生生理反应。况且如果父母进行性生活被孩子看见了，也会对孩子造成心理阴影，影响了他们性心理的正常发展。

　　2.电影、电视剧的影响。

　　现在的电视剧都或多或少有男女亲热的镜头，甚至有情色的场景。而小孩子又是好奇心极重，通常会跟父母一起观看。如果小孩子看到了“儿童不宜”的镜头，很容易刺激孩子的大脑皮层，会提前启动控制青春期发育的下丘脑，让孩子的性意识早熟。

　　3.几种常见食物的刺激。

　　首先是洋快餐、油炸类的食物啊，已经有研究表明，每周光顾洋快餐如麦当劳、肯德基等店两次以上，并经常食用油炸类膨化食品的儿童，性早熟发生的可能性是普通儿童的2.5倍。

　　其次是催熟家禽的脖子和内脏啊，在这个食品安全频发的时代，肉禽类被打“促熟剂”也超常见。“促熟剂”残余主要集中在家禽的头颈部分的腺体里。如果常吃鸡鸭鹅的颈部，就成了‘促性早熟’的高危行为。

　　其三是反季节性的水果和蔬菜啊，冬天吃西瓜，夏天吃苹果，看着似乎很方便舒适。但它的道理和上述是一样的，反季节的水果几乎都是在“促熟剂”的帮助下才能反季节或提早成熟。

　　其四是各种药材、保健品啊，现在许多家长都会给孩子做药膳，将人参冬虫夏草等药材熬成汤水给孩子喝，和买来七七八八的保健品（如口服液）给孩子吃，虽然可以补身体，但不宜多吃，补得过头了很容易诱发孩子性早熟。

　　此外，还有空气污染、开灯睡觉、化妆品危害等原因，也会致使孩子性早熟。要尽量避免这些情况。

　　性早熟有什么危害？

　　1.会导致孩子长不高

　　性激素的提前催发，导致骨骺闭合也将大大提前，生长期则相应缩短。孩子青春期提前到来，身高反而会矮于同龄人。

　　2.造成孩子心理障碍

　　过早的性征出现和生殖器官发育会导致未成熟孩子产生心理障碍，产生自卑的心理，这种心理，很可能在其成年后都留有遗症。

　　3.影响孩子读书学习

　　过早发育肯定会使孩子分心，感到不安、害羞和紧张，也势必会影响孩子的读书学习。

　　4.可能让孩子遭受性侵害

　　性早熟，患儿往往会提前出现生殖能力，如不及时对其进行性教育以及心理疏导，就有可能让孩子受到性侵害而不自知，从而对其身心造成巨大的负面影响。

　　孩子性早熟，有什么应对措施？

　　1.应时刻关注孩子的成长。

　　利用给孩子洗澡、穿衣等机会，仔细观察孩子的身体状况。如果孩子已经出现生理特征的性早熟，那父母就要及时疏导，告诉她们这是正常的生理现象，避免他们产生自卑心理。如果过早性早熟，比如发现女孩在8岁前出现明显的或进行性的乳房发育，10岁前来例假；男孩在9岁前出现声音、体毛、外生殖器的变化等性早熟的征兆，须立即到医院检查。

　　2.少给孩子吃含激素的食品。

　　对于刚出生的婴儿，尽量让其吃母乳，少吃奶粉。对于稍稍年长的小孩，在饮食上，家长应注意荤素搭配，避免孩子营养过剩。尽量不要给孩子买各种各样的营养保健品和补品，也要让孩子少食油炸类食物。让孩子规律饮食，规律作息，适当锻炼，可减少性早熟的发生几率。

　　3.家长不要和孩子同床睡觉。

　　无论是婴儿还是幼儿，父母最好都要给孩子单独准备一张床。1-2岁的孩子，可以先和父母同一个房间，但是2岁以上的孩子就最好让其自己睡一间房，培养独立意识。最好父母等孩子睡着以后，再出去，不要让孩子养成开灯睡觉的习惯。需注意的是，无论小孩多大，父母要亲热都请到另一间房，避免对小孩造成心理阴影。

　　4.对孩子进行正确的性教育。

　　关于孩子被性侵的新闻真是数不胜数，关于性侵知名的电影有《素媛》、《熔炉》（真实故事改编的）等。虽然很黑暗，但这是社会现状啊。所以父母有必要给孩子普及适当的性知识。比如你是谁、男孩和女孩之间的区别、如何交朋友、怎样和他人接触等等。其实对孩子进行正确的性知识的引导，不仅可以让他们有相应的戒备心。而且对男女之事有所了解，会推迟他们性行为发生的年龄，并降低他们感染性疾病的几率。

　　不怕一万，就怕万一，家长同志们一定要经常注意孩子的成长动向，做好防护措施，避免酿成大错咯~

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