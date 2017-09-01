宝宝一出生就应该给他们iPad？

核心提示：近日，英国邮报发表了一篇文章，据伦敦大学的一项新研究发现，比起书，平板电脑更能够给新生儿的大脑提供更多的刺激。

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英国有科学家研究后称，当孩子一出生，就应该给他们iPad，这有利于他们学习。这项研究跟之前的研究成果——“看屏幕会损害儿童的社会技能”相违背。

安妮特Karmiloff-Smith教授告诉星期日泰晤士报：婴儿应该从出生就看平板电脑。“他们通过上下滚动文字来学习的速度是非常惊人的，不亚于成人。”她说。“书籍是静态的。当你观察婴儿在看书时，他们感兴趣的只是翻书的声音。他们在那个阶段是容易被视觉运动所吸引的。”教授也说道：“婴儿可能把东西会放进嘴里，但是之后他们就会思考着用它来做事情。我们所知道的一切关于儿童发展的事情都告诉我们，平板电脑对婴儿和学步儿童都不应该被禁止。”